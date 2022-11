Messis geteilte Weisheit und Lewandowskis klare Forderung

In der WM-Gruppe C tummeln sich zwei absolute Stars ihrer Nationen, auf denen gewaltiger Druck lastet. Darüber hinaus hegen die Mexikaner den Plan, endlich eine Sehnsucht zu stillen. Und Saudi-Arabien braucht eines: Tore.

Argentinien und Messis Helferlein

35 Jahre - und inzwischen immerhin Copa-America-Sieger: Argentiniens Superstar Lionel Messi hat im Spätherbst seiner Karriere also einen großen Titel geholt, der ihm bis 2021 immer gefehlt und im Land vorgeworfen worden ist. Zu groß ist das Denkbal, dass der verstorbene Diego Armando Maradona hinterlassen hat. Doch noch spiel "La Pulga", dreht in seiner zweiten Saison bei Paris Saint-Germain gehörig auf und gilt ohnehin mit dem erlesenen Kader der Albiceleste als Top-Favorit auf den Titel zusammen mit Brasilien.

Doch im Land selbst ist Skepsis angesagt - trotz der famosen und anhaltenden Serie von 36 (!) Länderspielen ohne Niederlage. Der Beweggrund: Abgesehen von der Finalissima, dem 3:0 gegen Europameister Italien, fehlt es an Spielen gegen europäische Nationen. Zudem wiegt sich das abgesehen von weiteren Routiniers wie Angel di Maria (34) oder Papu Gomez (34) junge Argentinien zu oft in Sicherheit, schaltet nach Führungen schnell auf Verwaltungsmodus. Und das, obwohl die Stärke des Teams darin liegt, mit einem starken Mittelfeld den Ball sicher nach vorn zu transportieren sowie kreativ zu handeln. Zudem hat Messi Unterstützung an vorderster Front - allen voran durch Inter-Star Lautaro Martinez. Allerdings haben zuletzt auch oft nur Messi und Lautaro getroffen, Abhängigkeit besteht also. So oder so, der noch bis zur WM 2026 angestellte Nationaltrainer Lionel Scaloni ist sich sicher: "Wir können triumphieren - oder nicht, aber die Argentinier können sich sicher sein, dass diese Mannschaft das Land würdig vertreten und alles auf dem Platz geben wird."

Vor allem komme es, so Messi im Interview mit der argentinischen Sportzeitung "Olé", darauf an, nur auf sich selbst zu blicken: "Wir wissen, dass wir um den Titel kämpfen werden. Aber wir sind nicht von vornherein die Champions, wie wir Argentinier oft denken."

Mexiko und "el quinto partido"

Nicht zu spaßen wird auf jeden Fall mit Mexiko sein. Die stolze Fußballnation hat sich bereits zum achten Mal in Folge für eine WM-Endrunde qualifiziert, sehnt sich aber seit langer Zeit nach dem fünften Spiel. Oder in den Worten der Landessprache Spanisch: el quinto partido. Denn schon seit der Heim-WM 1986 hat sich "El Tri" nicht mehr in der Runde der letzten acht Nationen blicken lassen. Dabei kann das Team mit den erfahrenen Recken Guillermo Ochoa (37, CF America) und Andres Guardado (36, Real Betis Sevilla), die jeweils zum fünften Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen und dadurch mit den bisherigen vier Granden Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal und Rafael Marquez gleichziehen werden, auch die großen Adressen ärgern. Erst bei der WM 2018 in Russland haben die Mexikaner am 1. Spieltag Deutschland mit 1:0 geschlagen und so das überraschende Gruppen-Aus der DFB-Elf quasi eingeläutet.

Im Achtelfinale war damals aber kein Kraut gegen Brasilien (0:2) gewachsen. Und das soll sich nun eben ändern, dieses Mal soll es weiter hinaus gehen. Dafür muss aber mehr her als nur die WM-Erfahrung einiger und den Spielwitz etwa von Stürmer Hirving Lozano, der Teil der spielfreudigen Europa-Überraschung Napoli ist. Hinderlich ist dabei sicher auch Nationaltrainer Gerardo Martino, der schon seit 2019 nicht mehr auf Fanliebling Chicharito setzt und sich als "Staatsfeind Nummer 1" sieht.

Polen und nicht nur ein Torgarant

Der Coach ist auch im polnischen Lager Thema. Denn Czeslaw Michniewicz ist am Ende nur dritte Wahl gewesen, als der heute 52-Jährige nach seiner Meistersaison mit Legia Warschau entlassen worden war und mitten in einer selbst auferlegten Fußballpause plötzlich von Verbandspräsident Cezary Kulesza angerufen wurde - nachdem dieser zuvor bei den früheren Weltstars Fabio Cannavaro und Andriy Shevchenko abgelitzt worden war. Die schwierigen Play-offs, seine erste Aufgabe, löste Michniewicz aber. Nun wartet das Turnier.

Auf ihn ist das Scheinwerferlicht gerichtet, wenn es um Polen geht: Kapitän Robert Lewandowski. IMAGO/Newspix

Und natürlich wird hier vollends auf die Qualitäten von Robert Lewandowski vertraut. Der ehemalige Münchner und aktuelle Barça-Torgarant soll von seinen Kollegen gefüttert werden und Polen im Turnier halten. Das verlangt "Lewy" auch, zu viel Defensive und zu wenig Mut in der Offensive, wie etwa beim 0:2 gegen die Niederlande in der Nations League, kommen beim Torjäger nicht gut an: "So können wir nicht spielen. Wir müssen mutig spielen, das ist dann auch für die Abwehr besser." Zugleich muss die Auswahl verstehen, dass es nicht nur über Lewandowski gehen kann, sonst haben gerade die guten Abwehrreihen leichtes Spiel. Eventuell sind zwei Stürmer die Lösung - und dahinter natürlich starke Leistungen etwa von Napoli-Profi Piotr Zielinski.

Saudi-Arabien und die Crux am Fußball

Es braucht sicher keine Glaskugel, um vorauszuahnen, dass es Saudi-Arabien als krasser Außenseiter in dieser WM-Gruppe C schwer haben wird, um auch nur Punkte zu sammeln. Zu groß ist die Qualität der drei anderen Teams, zu schwach vor allem eine Sache bei den Arabern: der Angriff. Defensiv nämlich zeigen sich die Grünen Falken durchaus stabil, lassen sich nicht mehr so abschießen wie zum Beispiel bei der WM 2002 - 0:8 gegen Deutschland. Doch vorne drückt der Schuh, Durchsetzungskraft und Effizienz ist kaum gegeben.

In den vier Teilnahmen seit 1994 hat Saudi-Arabien nur einen Sieg erreicht (2:1 gegen Ägypten 2018). Um einen solchen Coup zu erreichen, müssen die eingespielten und sich bestens kennenden Saudis über sich hinauswachsen. An Laufbereitschaft und Technik mangelt auch nicht, nur eben an der finalen Idee, am gelungenen Abschluss. Vielleicht helfen die Fans für den letzten Push Richtung gegnerisches Tor, denn die Nation darf sich durchaus auf reichlich Unterstützung in Katar freuen.