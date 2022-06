Messis 180-Grad-Wende

Argentinien hat die "Finalissima" gegen Italien gewonnen, angeführt von einem starken Lionel Messi - der anscheinend einen Schalter umgelegt hat.

"Wer nicht hüpft, der ist Engländer", schallte es durch das Wembley-Stadion, das die Argentinier optisch und akustisch eindeutig übernommen hatten. Die Beziehung der Albiceleste zu England wird immer eine besondere bleiben, da hätte man beinahe vergessen können, dass der Südamerikameister gar nicht gegen die "Three Lions", sondern gegen Italien spielte. So viel zum Geschehen auf den Rängen.

Was die Mannschaft von Lionel Scaloni, der aus tollen Individualisten eine Einheit geformt hat, auf dem Rasen aufführte, war mindestens ebenso beeindruckend - und der 3:0-Endstand definitiv leistungsgerecht. Auf der einen Seite zwar gegen eine Squadra Azzurra, die weniger an den Europameister von 2021 als an den WM-Zuschauer von 2022 erinnerte, auf der anderen Seite war es allerdings eine solche Machtdemonstration, dass sich die internationale Konkurrenz durchaus Gedanken machen sollte.

Jubelstürme bei jedem Ballkontakt

Äußerst energische und einsatzfreudige Argentinier wirbelten 90 Minuten durch, allen voran der Angriff um Angel di Maria, Lautaro Martinez und den bald 35-jährigen Lionel Messi, der zwei Tore vorbereitete und bei jedem Ballkontakt so gefeiert wurde, als wäre er der auf vielen Fan-Bannern präsente Diego Maradona.

Dabei war es doch der Messi, der in der Vergangenheit zwar auch in der Nationalmannschaft meistens gut spielte, der für die Albiceleste aber nie wirklich dieses Überniveau erreichte, das er beim FC Barcelona beinahe wöchentlich an den Tag legte. Dafür wurde der Ausnahmekönner in der Heimat auch immer wieder schwer kritisiert, an Maradona-Vergleiche war nicht zu denken.

Seit vergangenem Sommer scheint sich jedoch einiges geändert zu haben - daran, wie er wahrgenommen wird, vor allem aber auch bei Messi selbst. Mit Ausnahme des Endspiels gegen Brasilien überragte er 2021 schon bei der Copa America, während er für seinen neuen Verein Paris Saint-Germain die ganze Saison über nur sehr selten das zeigte, was er am Mittwochabend im Argentinien-Trikot wieder aufblitzen ließ. Der Nationalmannschafts-Messi ist plötzlich besser als der Klub-Messi - eine 180-Grad-Wende.

Das eine ganz große Ziel

Der Superstar, der Defensivaufgaben schon seit Jahren eigentlich nur noch vom Hörensagen kennt, war sich gegen die selbst ruppigen Italiener auch für manch Grätsche nicht zu schade, strahlte eine Körpersprache des unbedingten Wollens aus und bei der zweiten Pokalübergabe in elf Monaten wieder jede Menge Euphorie. Vorspielen kann man das nicht.

"Es war wunderschön, überall waren Argentinier", schwärmte der Angreifer nach dem deutlich gewonnenen Kräftemessen, als ihn seine Mitspieler immer wieder jubelnd in die Höhe warfen. Die Mission des Vereinsspielers Messi wirkt vielleicht weitgehend abgeschlossen, die des Nationalspielers scheint nach vielen Enttäuschungen gerade erst so richtig angefangen zu haben. Mit dem einen ganz großen Ziel bei der Winter-WM, bei der alle Mitfavoriten die Albiceleste spätestens jetzt auf dem Zettel haben sollten.

"Wir nehmen es mit jedem auf", ließ sich Messi auch eine entsprechende Ansage entlocken. Argentiniens spielerische Ansage war noch eindrücklicher gewesen.