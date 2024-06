"Messinho" stürmt ab nächstem Sommer für Chelsea

Junge, aufstrebende Talente aus Südamerika stehen bei europäischen Spitzenklubs hoch im Kurs. Der FC Chelsea setzt diesen Trend nun abermals fort und greift für den 17-jährigen Estevao Willian tief in die Tasche.

Für den Traum von der Profikarriere war Estevao Willian bereits in jungen Jahren bereit, viele Kompromisse einzugehen. Als neunjähriger Junge ließ der im brasilianischen Franca geborene Nachwuchskicker seine Familie hinter sich, um ins rund 350 Kilometer entfernte Belo Horizonte zu wechseln und sich der Nachwuchsabteilung von Cruzeiro anzuschließen.

Die technischen Fähigkeiten des dribbelfreudigen Offensivspielers sollten nicht lange unbemerkt bleiben und verhalfen ihm im Sommer 2021 schließlich zum Wechsel zu Palmeiras, Brasiliens Rekordmeister.

So vergingen weitere zweieinhalb Jahre, in denen das zu diesem Zeitpunkt 16-jährige Talent nicht nur in den Nachwuchsteams des Klubs, sondern auch in zahlreichen Trainingseinheiten mit der Profimannschaft auf sich aufmerksam machen konnte. Am 7. Dezember 2023 ließ Palmeiras-Coach Abel Ferreira den Youngster erstmals auch in einem Pflichtspiel von der Leine - ausgerechnet gegen Cruzeiro (1:1).

Blues investieren viel Geld für "Messinho"

Nur knapp ein halbes Jahr nach seinem Profidebüt steht derweil fest, dass Estevao Willian Palmeiras zumindest ab der Saison 2025/26 bereits wieder den Rücken kehren wird. Mit vier Treffern und drei direkten Torvorlagen in mittlerweile 23 Spielen für den amtierenden Meister überzeugte "Messinho", wie der 17-Jährige ob seiner Spielweise in Anlehnung an Lionel Messi genannt wird, den FC Chelsea endgültig.

Die Blues überweisen übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Fixablöse in Höhe von 34 Millionen Euro an Palmeiras, die durch etwaige Bonuszahlungen auf rund 50 Millionen Euro ansteigen soll.

Wenn der dann volljährige Estevao Willian im Sommer 2025 an der Stamford Bridge aufschlägt, dürfte ihm die Eingewöhnung in London unterdessen wohl nicht allzu schwerfallen. In Deivid Washington verpflichtete der Vorjahres-Sechste der Premier League vergangenen August bereits ein brasilianisches Sturmtalent, das nur zwei Jahre älter als "Messinho" ist.