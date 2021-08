Messi verabschiedet sich tränenreich - und spricht über seine Zukunft

Lionel Messi hat unter Tränen seinen Abschied vom FC Barcelona bekanntgegeben. Doch wo wird er in der kommenden Saison spielen? Der 34-Jährige ließ seine Zukunft weitgehend im Unklaren.

Schon vor der PK brachen die Dämme: Lionel Messi. AFP via Getty Images

"Heute muss ich tatsächlich auf Wiedersehen sagen", sagte der 34-Jährige am Sonntag während einer Pressekonferenz im Auditorium des FC Barcelona: "Nach 21 Jahren." Ehe er überhaupt diese Worte gefunden hatte, schossen ihm die Tränen in die Augen. Seine Frau Antonella, die mit den gemeinsamen drei Söhnen in der ersten Reihe saß, reichte ihm ein Taschentuch, der Ausbruch kam offenbar keineswegs unerwartet.

"In den vergangenen Tagen habe ich viel nachgedacht, was ich eigentlich sagen kann. Die Wahrheit ist: Mir fällt einfach nichts ein", sagte Messi, nachdem er sich halbwegs gefasst hatte.

Ich habe keine Zweifel, dass wir zurückkehren werden, weil es unser Zuhause ist. Ich habe es meinen Kindern versprochen. Lionel Messi

"Im vergangenen Jahr mit dem ganzen Irrsinn wusste ich genau, was ich sagen wollte, in diesem Jahr ist es etwas anderes", so der Argentinier, der im Sommer 2019 den Verein hatte verlassen wollen. Damals hatte er sich mit der damaligen Vereinsführung rund um Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu zerstritten. Mit Nachfolger Joan Laporta pflegt er allerdings ein gutes Verhältnis.

So betonte er, dass er eigentlich bleiben wollte, das hatte am Freitag Laporta bereits erklärt. Ein neuer Vertrag mit Barcelona war auch wegen finanziellen Beschränkungen der Liga nicht zustande gekommen. "Das ist der Klub, den ich liebe, und das ist nicht der Moment, den ich so erwartet habe", sagte Messi.

Messi ließ anschließend die 21 Jahre Revue passieren. Unter anderem sprach er über den einen besonderen Moment bei Barcelona. "Vielleicht mein Debüt. Es war der Anfang von allem. Ein Traum wurde wahr", sagte er.

"PSG ist eine Möglichkeit"

Doch am brennendsten war natürlich die Frage nach seiner Zukunft. Seinen neuen Verein gab er aber nicht bekannt. Als Favorit gilt Paris St. Germain, "L'Equipe" berichtete darüber, dass er dort sogar noch am Sonntag, aber spätestens am Montag den Medizincheck absolvieren werde. "PSG ist eine Möglichkeit", sagte Messi jedoch nur. "Zur Zeit habe ich nichts mit irgendjemandem vereinbart. Als die Erklärung von Barcelona veröffentlicht wurde, bekam ich viele Anrufe. Es gibt mehrere interessierte Vereine. Ich habe nichts abgeschlossen, aber wir reden."

Messi hätte auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet

Wirklich bereit für den Abschied sei er nicht, gestand Messi ein. Auch seine Familie sei nach der Rückkehr aus dem Urlaub völlig überzeugt gewesen, in Barcelona zu bleiben. Er habe angeboten, auf die Hälfte seines Gehaltes zu verzichten. Auch das half nichts, La Liga blieb hart.

Nach knapp 40 Minuten war die Pressekonferenz beendet. Viele Mitspieler hatten Messis Rede beigewohnt. Nach seiner Ansprache erhoben sie sich und applaudierten, der Superstar verabschiedete sich von seinen Kollegen. Der FC Barcelona muss nun eine neue Ära einläuten. Messi gewann mit den Katalanen 35 Titel und erzielte in 778 Pflichtspielen 672 Tore seit seinem Debüt im Oktober 2004. Sämtliche Trophäen hatte Barcelona im Auditorium aufgebaut.

Auch für Messi beginnt ein Neuanfang. "Eine neue Geschichte wird beginnen, und das wird das schwierigste Kapitel meiner Karriere", sagte der sechsmalige Weltfußballer.