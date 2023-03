Messi: "Sind in der Lage, die Situation gegen Bayern zu drehen"

Auf Paris St. Germain wartet das Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern. Die Franzosen reisten ungewöhnlich früh an, aber die Bayern sind nicht der Grund dafür.

Am Mittwoch (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) gilt es für PSG, dann müssen die Franzosen in der Allianz-Arena die 0:1-Hinspielniederlage wettmachen, wollen sie sich nicht aus der diesjährigen Königsklasse bereits im Achtelfinale verabschieden.

Das Starensemble von Paris St. Germain ist nun auch schon am Montagabend in München eingetroffen - einen Tag früher als üblich. Wartende Fans konnten am Flughafen keinen Blick auf die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier erhaschen, das Team wurde vom Flieger per Mannschaftsbus direkt von der Rollbahn abgeholt.

Frühe Anreise nicht ohne Grund

Die frühe Anreise von WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé, Weltfußballer Lionel Messi und Co. hat aber nichts mit der sportlichen Lage zu tun, vielmehr mit einem am Dienstag beginnenden Streik, der aufgrund der Rentenreform in Frankreich angekündigt wurde und große Teile des Landes lahmlegen könnte, auch weil der Bus-, Bahn- und Flugverkehr betroffen sein wird.

Der französische Meister checkte im Hotel am Tucherpark ein und vertraut damit demselben Haus wie die deutsche Nationalmannschaft, die bei ihren Länderspielen in der Regel ebenfalls dort absteigt. Neymar ist nicht dabei, der Brasilianer muss sich einer Operation unterziehen und fällt für den Rest der Saison aus.

Während Neymar fehlte, waren die ehemalige Bayern-Profis Renato Sanches (35 Bundesligaspiele, ein Tor) und Juan Bernat (76 Bundesligaspiele, drei Tore) dabei - die wartenden Fans bekamen aber niemanden zu Gesicht, da das Team streng abgeschirmt war. Für die für Donnerstag geplante Rückreise werden keine Hindernisse erwartet, was auch daran liegt, dass dann in Frankreich nicht mehr gestreikt werden soll.

Kleine Details werden entscheidend sein. Lionel Messi

Sportlich hoffen die Franzosen auf ein Weiterkommen, an Selbstvertrauen fehlt es ihnen jedenfalls nicht. "Ich denke, dass wir gut vorbereitet und in der Lage sind, die Situation gegen Bayern zu drehen", sagte Messi in einem von PSG am Montag veröffentlichten Video und betonte, dass dies "jedermanns Ziel" in Paris sei.

Er selbst fühle sich nach einem "schwierigen ersten Jahr" inzwischen sehr wohl in Paris und verspüre Enthusiasmus, weiß aber auch, dass es in München ein "sehr enges und schwieriges Spiel" wird und das "kleine Details entscheidend sein werden". Selbstvertrauen schöpfen die Franzosen aus den vergangenen drei Ligaspielen, die allesamt gewonnen wurden.