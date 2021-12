Messi-Rufe von den Rängen: BVB-Fans provozieren Lewandowski

Vergangenen Montag ist Robert Lewandowski bei der Ballon-d'Or-Wahl nur Zweiter hinter Lionel Messi geworden. Das nutzten so einige der 15.000 zugelassenen Fans in Dortmund zu Provokationen. Der Pole antwortete sportlich.

Zwischen 2010 und 2014 war Robert Lewandowski stets von der Dortmunder Fanschar bejubelt worden, damals hatte der Pole bekanntlich auch noch das Trikot des BVB getragen. Seither ist "Lewy" Profi des FC Bayern und trifft gerade gegen den Ex-Klub äußerst regelmäßig.

Nach seinem Doppelpack beim 3:2 vom Samstag, der reichlich Elfmeterfrust bei den Westfalen um den des Feldes verwiesenen Trainer Marco Rose hervorrief, hat er nun bereits in 15 Duellen mit dem BVB 22-mal getroffen - allein sechsmal in den jüngsten drei Partien.

Nagelsmann: "Das alles hat ihn eher angestachelt"

Am Samstag empfingen viele Fans den Stürmer mit Provokationen. Von den Rängen waren "Messi, Messi"-Sprechchöre zu vernehmen, die natürlich auf die Ballon-d'Or-Wahl vom Montag zielten.

Lewandowski ließ sich davon aber nicht ablenken, feierte vielmehr mit den Kollegen seine beiden Treffer und den Sieg, der den Bayern-Vorsprung an der Tabellenspitze auf nunmehr vier Punkte auf Verfolger Dortmund anwachsen ließ.

"Er hat die Tore gemacht, die selbstredend bedeutend waren", sagte seine Trainer Julian Nagelsmann nach dem Schlusspfiff bei "Sky". "Doch er hat auch andere Winner-Aktionen gehabt. Dass er Tore schießen kann, wissen wir alle."

Und, so Nagelsmann weiter in Richtung der rufenden BVB-Fans: "Er hat dann so auch dem Stadion ein bisschen was zurückgezahlt mit den Messi-Rufen und vielen anderen Dingen, die man so hört und die auf den Tribünen passieren." Welche Dinge er meinte, ließ der FCB-Coach offen. Aber was es auch war: "Ihn hat das, glaube ich, nicht gestört, er hat das Spiel entschieden. Das alles hat ihn eher angestachelt."