Messi-Rückkehr zu Barça? Laporta: "Das Kapitel ist nicht abgeschlossen"

Präsident Joan Laporta will Lionel Messi (35) zurück zum FC Barcelona holen. Offen bleibt, wann.

"Messi war alles", sagte Laporta in einem "ESPN"-Interview über die Bedeutung des Argentiniers für den katalanischen Verein. "Für Barça war er wahrscheinlich der größte Spieler, der effizienteste. Er ist für mich nur vergleichbar mit Johan Cruyff." Dass Messi trotzdem im Sommer 2021 nach 21 Jahren seinen Abschied aus Barcelona verkündet hatte, "musste eines Tages passieren", so Laporta.

Geht es nach dem Barça-Boss, soll es dennoch kein Abschied auf Dauer sein. "Ich hoffe, dass das Kapitel Messi nicht abgeschlossen ist", stellte Laporta klar. "Es ist unsere Verantwortung, einen Moment zu finden, um dieses Kapitel - eines, das offen ist und nicht abgeschlossen - zu reparieren. Und zwar so, dass es so ausgeht, wie es sollte. So, dass es ein schöneres Ende hat."

Zwar habe er rund um den Abgang des heutigen PSG-Akteurs "getan, was ich zu tun hatte", aber: "Als Barça-Präsident und auch auf der persönlichen Ebene schulde ich ihm etwas."

Wann die Rückkehr stattfinden - und ob sie noch während Messis aktiver Karriere vonstatten gehen soll - ließ Laporta offen. Der Vertrag des Angreifers bei Paris St. Germain läuft noch bis 2023. Dann wäre er 36 Jahre alt. Zuletzt hatte auch der MLS-Klub Inter Miami mit einem Transfer geliebäugelt.