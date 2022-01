Lionel Messi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben dem Superstar sind drei weitere Spieler in Isolation.

Für Paris St. Germain beginnt das neue Jahr mit gleich vier positiven Coronatests. Neben Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala ist auch der argentinische Superstar Lionel Messi positiv getestet worden.

Der 34-Jährige, der Weihnachten in seiner argentinischen Heimat verbracht hatte, befindet sich ebenfalls wie seine Teamkollegen in Isolation. Für Paris geht es nach der Weihnachtspause in der Ligue 1 am Sonntag (20.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Olympique Lyon weiter.