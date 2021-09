Messi: Ohne Knieprobleme ins Duell mit Guardiola

Zuletzt musste Lionel Messi wegen Knieproblemen kürzertreten - am Montag allerdings bestritt der PSG-Offensivspieler wieder Teile des Mannschaftstrainings. Für ManCity dürfte der 34-Jährige gerüstet sein.

Am Samstag noch auf der Tribüne, am Montag mittendrin beim Abschlusstraining vor dem ManCity-Spiel: PSG-Profi Lionel Messi. imago images/PanoramiC

15 Minuten wurde das Abschlusstraining von Paris St. Germain am Montag übertragen - die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino bereitete sich am Montag auf das große Duell mit Manchester City vor, das am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der französischen Hauptstadt steigt.

Gut gelaunt und ohne Knieprobleme

In dieser Viertelstunde absolvierte der 34-jährige Argentinier gut gelaunt und ohne sichtbare Beeinträchtigungen zunächst das Aufwärmprogramm und dann Spielformen in kleineren Gruppen. Nach seiner zwei Pflichtspiele andauernden Zwangspause - Messi hatte sich im Spiel gegen Lyon (2:1) am linken Knie verletzt und Blutergüsse am Knochen davongetragen - dürfte der PSG-Neuzugang für das Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Pep Guardiola aus frühen Barcelona-Zeiten gerüstet sein.

Zwei CL-Siege mit Guardiola

Der katalanische City-Coach Pep und Messi feierten einst gerade in der Champions League große Erfolge. 2009 und 2011 gewannen sie gemeinsam den Henkelpott und beide Male musste Manchester United klein beigeben - beim 2:0 in Rom und beim 3:1 in London. In diesem Sommer hatte Messi nach 21 Jahren den hoch verschuldeten FC Barcelona verlassen, auch über einen Wechsel zu Manchester City und Guardiola war zwischenzeitlich spekuliert worden.

Gegner Manchester startete mit einem 6:3-Sieg über RB Leipzig in die aktuelle Saison in der Champions League. Der englische Meister führt die Gruppe A damit auch an, denn PSG war zum Auftakt mit Messi, Neymar und Kylian Mbappé im Sturm nicht über ein 1:1 beim FC Brügge hinausgekommen.