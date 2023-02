Messi lässt seine Zukunft im Nationalteam weiter offen

Lionel Messi hat erneut offen gelassen, ob er noch einmal für die argentinische Nationalmannschaft auflaufen wird. In einem Interview wollte sich der 35-Jährige zum wiederholten Male nicht festlegen - allzu wahrscheinlich scheint es aber nicht zu sein.

Es war die Krönung seiner Laufbahn. Der WM-Triumph von Lusail rundete die große Karriere von Lionel Messi ab und vollendete das, was im Oktober 2004 im Stadtderby von Barcelona mit einem 1:0 gegen Espanyol begonnen hatte: Messi führte Argentinien zum ersten WM-Titel seit 1986 und tat es damit Diego Armando Maradona gleich - ein großer Sieg, der zugleich Messis letzter im Trikot der Albiceleste gewesen sein könnte.

Nach wie vor ist ungewiss, ob der 35-Jährige noch einmal für sein Heimatland auflaufen wird. "Ich weiß es nicht", entgegnete Messi in einem Interview der argentinischen Sportzeitung "Olé". Zum einen "liebe" er es, Fußball zu spielen, "und solange es mir gut geht, ich mich fit fühle und es mir immer noch Spaß macht, werde ich das tun" - zum anderen sei die nächste Weltmeisterschaft "weit weg".

Die Endrunde, bei der Argentinien seine Trophäe verteidigen kann, wird erst 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgespielt. Bereits 2024 steht die Copa America an, bei der die Albiceleste ebenfalls als amtierender Titelträger ins Turnier gehen wird.

Es hängt davon ab, wie sich meine Karriere entwickelt, was ich machen werde. Lionel Messi

Ob Messi dann noch für sein Heimatland spielt, ist offen. "Es hängt davon ab, wie sich meine Karriere entwickelt, was ich machen werde - von vielen Dingen", sagte Messi. Nach dem WM-Sieg von Katar hatte er einerseits Aussagen getroffen, die darauf hindeuteten, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen werde ("Was soll jetzt noch kommen?") - andererseits hatte er aber auch gesagt: "Ich will als Weltmeister im Argentinien-Trikot weiterspielen."

Messi ist im Laufe seiner Karriere bislang sechs Mal als Weltfußballer ausgezeichnet worden und hat mit dem FC Barcelona sämtliche Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Als er bei der Weltmeisterschaft dann auch noch mit Argentinien triumphierte, setzte er seiner außergewöhnlichen Karriere die Krone auf.