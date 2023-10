Messi kehrt nicht nach Barcelona zurück

An dem Gerücht, dass Lionel Messi in diesem Winter zum FC Barcelona zurückkehren könnte, ist nichts dran. Das machte der amtierende Weltmeister am Rande des 2:0-Erfolgs gegen Peru, bei dem er beide Tore erzielt hatte, deutlich: "Ich werde ich die freie Zeit in Argentinien genießen. Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember mehr freie Tage haben werde, mit den Feiertagen, in aller Ruhe und mit meinen Leuten."