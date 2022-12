Messi giftet Weghorst an: "Was guckst du so, Dummkopf?"

Auch nach Ende des Karten-Rekordspiels wurde zwischen Argentinien und den Niederlanden weiter gegiftet. Im Mittelpunkt: Lionel Messi und Wout Weghorst.

Messi war gerade dabei dem argentinischen Sender "TyCSports" ein Interview zu geben. Allerdings schaute er nicht den Reporter an, der versuchte, ihm eine Frage zu stellen, sondern mit böser Miene zu Weghorst, wie der Sender berichtete. "Was guckst du so, Dummkopf? Was guckst du so, Dummkopf?", giftete Messi in Richtung des früheren Bundesliga-Profis, der einst fast vier Jahre beim VfL Wolfsburg spielte. Der sichtlich irritierte Reporter versuchte, den aufgebrachten Superstar zu beruhigen.

"Die 19" habe angefangen zu provozieren, als er aufs Feld gekommen sei, erklärte Messi dann. "Er hat uns angerempelt, Dinge zu uns gesagt." Weghorst, der die Nummer 19 trägt, war von Bondscoach Louis van Gaal in der 78. Minute eingewechselt worden und hatte das Spiel mit Treffern in der 83. und der elften Minute der Nachspielzeit noch in die Verlängerung geschickt. Am Ende setzten sich die Argentinier, die im Halbfinale auf Brasilien-Bezwinger Kroatien treffen, aber im Elfmeterschießen durch.

Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz verteilte am Freitag mit 15 Gelben Karten mehr als es je in einem WM-Spiel gegeben hatte. "Ich möchte nicht über Schiedsrichter sprechen, weil du bestraft werden kannst. Du kannst nicht sagen, was du denkst", meinte Messi, der sich schon in der Halbzeit auf dem Platz eingehend mit Lahoz unterhalten hatte. Dieser sei dem Spiel nicht gewachsen gewesen, urteilte Messi.