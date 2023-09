Messi für FC 24: So findet ihr "La Pulga" im Karrieremodus

Nach seinem eher kurzen Intermezzo bei Paris St. Germain ist Lionel Messi in die USA gewechselt. Wo ihr "La Pulga" in FC 24 finden könnt, erklären wir euch.

Messi spielt auch in FC 24 eine Rolle. kicker eSport

Es war das noch fehlende Puzzle-Stück in seiner äußerst erfolgreichen Karriere. In Katar krönten sich Lionel Messi und Argentinien 2022 in einem packenden Finale zum Weltmeister. Durchaus etwas Balsam für die Seele des heute 36-Jährigen - lief es bei Paris St. Germain doch nicht wirklich rund.

In der Liga und im Pokal zwar erfolgreich, schaffte auch das Offensiv-Trio Neymar, Kylian Mbappé und eben Messi eines nicht: Den Henkelpott in die Hauptstadt Frankreichs zu holen. Zwischenzeitlich bei PSG suspendiert, endete das zweijährige Intermezzo im Sommer. Anders als Cristiano Ronaldo entschied sich Messi für einen Wechsel in die USA - zu Inter Miami. Ihm folgten dorthin nur wenige Tage später auch Sergio Busquets und Jordi Alba - seine ehemaligen Kollegen vom FC Barcelona.

Messi prompt Primus

Die gute Nachricht für alle Spieler des EA SPORTS FC 24, die virtuell nicht auf "La Pulga" verzichten wollen: Inter Miami ist im Spiel lizenziert. Dadurch bleibt der zehnfache spanische Meister der Fußball-Simulation erhalten. Aufzufinden ist sein neuer Klub in der Major League Soccer (MLS). Dort gehört der Stürmer direkt zu den besten Akteuren der Liga in FC 24. Insgesamt zog ihm der Publisher in der Gesamtbewertung lediglich einen Zähler ab.

Bei der Frage, ob denn nun Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi besser sei, hat zumindest das Spiel eine klare Antwort: Messi. Der siebenfache Weltfußballer hat vier Punkte mehr auf seiner Goldkarte stehen. Wie auch der Argentinier hat CR7 Europa den Rücken gekehrt. Nach einem umstrittenen Interview zog sein damaliger Klub Manchester United die Konsequenzen. Letztlich wurde der Vertrag des Superstars aufgelöst - im Dezember folgte schließlich der Transfer. Wohin und ob der ehemalige Madrilene weiterhin in FC 24 zu spielen ist, beantworten wir euch hier.