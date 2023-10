Messi erteilt Barça-Gerücht Absage: "Werde die Feiertage genießen"

In Spanien wurde bereits wild über diese spektakuläre Rückholaktion berichtet - doch Lionel Messi höchstpersönlich hat nun den Gerüchten über eine Barça-Rückkehr eine Absage erteilt.

Es hat mittlerweile fast schon Tradition, dass die Fans des FC Barcelona rund um eine Transferphase von einer Rückkehr Lionel Messis nach Katalonien träumen. Doch vor dem Winter-Fenster wurden die Nachrichten wieder mehr. Weil Inter Miami, der neue Stammverein des amtierenden Weltmeisters, die Play-offs in der MLS letztlich doch krachend verpasst hatte, wurde über eine Barça-Leihe spekuliert.

Spanische Medien berichteten, dass Messi seinem Herzensverein in Europa in der zweiten Saisonhälfte unter die Arme greifen könne. Mit unmissverständlichen Aussagen am Rande des WM-Qualifikationsspiels in Peru - Messi erzielte beim 2:0 einen Doppelpack - erteilte er den wilden Spekulationen nun ein Ende.

Die unmittelbare Zukunft sehe vor, dass Messi nach Miami zurückkehrt, dort trainiert, spielt und versucht, "im November in der bestmöglichen Form zur Nationalmannschaft zurückzukehren". So weit, so gut. Das Transferfenster in La Liga öffnet aber ja auch erst am 1. Januar 2024.

Und Messi hat in diesem Kalenderjahr nur noch drei Pflichtspiel-Termine zu bestreiten. Auf das letzte Ligaspiel Inter Miamis bei Charlotte FC am nächsten Wochenende folgen die zwei Prestigeduelle in der WM-Qualifikation Südamerikas gegen Uruguay (17. November) und Brasilien (22. November). Die Albiceleste (zwölf Punkte aus vier Partien) führt die Tabelle vor Uruguay und Brasilien (je sieben Zähler aus vier Spielen) an, mit zwei weiteren Siegen würden Messi & Co. die Spitzenposition gerne zementieren.

"Im Januar werde ich wieder zurückkehren"

Und dann hat Messi klare Pläne, in die Barcelona nicht hineinpasst. Nach der WM-Quali "werde ich die Ferien in Argentinien genießen. Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember mehr freie Tage haben werde, mit den Feiertagen, in aller Ruhe und mit meinen Leuten", kündigte Messi an und machte deutlich: "Im Januar werde ich wieder zurückkehren, um die Vorbereitung aufzunehmen. Ich werde von vorne anfangen und mich wie immer so gut wie möglich vorbereiten."

Das Leben in Miami soll Messi und dessen Familie gut gefallen. Einen Vertrag hat er noch bis 2025 - und könnte dann wie schon mehrfach angekündigt, in seine argentinische Heimat zurückkehren.

MLS bestätigt: Messi ist bestbezahlter Profi der Liga

Derweil machte die MLS öffentlich, was längst ein offenes Geheimnis war: Messi ist wenig überraschend der bestbezahlte Fußballer der Liga. Aus den veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass "La Pulga" jährlich 20,4 Millionen US-Dollar verdient, umgerechnet sind das rund 19,3 Millionen Euro. Sein Grundgehalt beträgt laut MLS knapp 11,4 Millionen Euro, hinzu kommen Bonuszahlungen - neben dem Gehalt soll der 36-Jährige aber auch weitere Einnahmen durch Beteiligungen an den Vermarktungsrechten der US-Liga haben. Sein tatsächlicher Verdienst soll sich der Nachrichtenagentur AP zwischen 47 und 57 Millionen Euro pro Jahr bewegen.

Hinter Messi rangieren Italiens Europameister Lorenzo Insigne (Toronto FC) mit 14,5 Millionen Euro und der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) mit 7,7 Millionen Euro.