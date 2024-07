Messi erstmals im MLS-All-Star-Team - Auch Bürki dabei

Lionel Messi wird zum ersten Mal das All-Star-Team der Major League Soccer anführen, das am 24. Juli in Columbus gegen die Besten der mexikanischen Liga antritt. Auch ehemalige Bundesliga-Profis sind mit dabei.

Das 30-köpfige Aufgebot der Major League Soccer wurde durch Abstimmungen der Fans, Spieler und Medien ermittelt, zudem durften Columbus-Crew-Trainer Wilfried Nancy (16 Spieler) - der Franzose coacht die Auswahl am 24. Juli - und MLS-Commissioner Don Garber (2 Spieler) jeweils Akteure in das Team berufen. Inter Miami stellt mit aktuell für Argentinien bei der Copa America weilenden Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets und Luis Suarez allein vier Profis, die allesamt aufgrund einer überwältigenden Anzahl von Stimmen den Sprung in den Kader schafften.

Mit dem Berliner Hany Mukhtar (Nashville, 2022 Torschützenkönig und MVP) sowie dem ehemaligen Dortmunder Torhüter Roman Bürki (St. Louis) stehen auch ehemalige Bundesliga-Profis auf der Auswahlliste.

Mexiko wartet noch auf einen Sieg

Nach 2021 und 2022 kommt es zum dritten Aufeinandertreffen zwischen den All-Stars der MLS und der Liga MX, dem Oberhaus des Profifußballs im Nachbarland Mexiko. Die beiden bisherigen Vergleiche gingen in Los Angeles bzw. Minnesota an die MLS. "Unsere bisherigen Begegnungen haben die Messlatte für einen intensiven Wettbewerb hoch gelegt", erwartet MLS-Funktionär Camilo Durana ein Spiel vor leidenschaftlichen Fans in Ohio. Über das Spiel hinaus, das zehn Tage nach dem Finale der Copa America ausgetragen wird, wird es auch einen Geschicklichkeitswettbewerb geben, bei dem zehn Spieler jeder Mannschaft gegeneinander antreten.

Das MLS-Aufgebot im Überblick

Tor: Roman Bürki (St. Louis City SC), Hugo Lloris (LAFC), Maarten Paes (FC Dallas)

Abwehr: Jordi Alba (Inter Miami), Rudy Camacho (Columbus Crew), Justen Glad (Real Salt Lake), Aaron Herrera (DC United), Thiago Martins (New York City FC), Steven Moreira (Columbus Crew), Luca Orellano (FC Cincinnati), Miles Robinson (FC Cincinnati), Keegan Rosenberry (Colorado Rapids)

Mittelfeld: Luciano Acosta (FC Cincinnati), Sergio Busquets (Inter Miami), Mathieu Choiniere (CF Montreal), Evander (Portland Timbers), Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps), Hector Herrera (Houston Dynamo), Robin Lod (Minnesota United), Hany Mukhtar (Nashville SC), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Riqui Puig (LA Galaxy)

Angriff: Cristian Arango (Real Salt Lake), Christian Benteke (DC United), Federico Bernardeschi (Toronto FC), Denis Bouanga (LAFC), Juan Hernandez (Columbus Crew), Lionel Messi (Inter Miami), Luis Suarez (Inter Miami), Diego Rossi (Columbus Crew)