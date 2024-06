Messi denkt an Karriereende in Miami

Lionel Messi hat durchblicken lassen, dass er in den USA seine Karriere beenden könnte: "Ich denke, dass Inter Miami der letzte Klub für mich ist", sagte der Weltmeister bei ESPN. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen Wechsel nach Saudi-Arabien oder sogar in sein Heimatland Argentinien gegeben. Ein Datum für sein letztes Spiel wollte sich der 36-Jährige wenige Tage vor dem Start der Copa America in den USA (20. Juni bis 14. Juli) nicht nennen. "Ich bin noch nicht bereit, den Fußball zu verlassen." Aber er sei sich "bewusst, dass immer weniger bis dahin fehlt".