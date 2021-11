Messi-Ausfall gegen Leipzig bahnt sich an - Mbappé vor Rückkehr

Auch im Rückspiel gegen RB Leipzig wird Paris St. Germain wohl nicht mit dem vollständigen "MNM"-Trio antreten können. Lionel Messi (34) wird aller Voraussicht nach ausfallen.

Der Argentinier war am vergangenen Freitag beim 2:1 gegen Meister Lille OSC zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden, fehlte nun am Montag im Mannschaftstraining. Medienberichten zufolge waren bei Messi bereits am Donnerstag Muskelbeschwerden aufgetreten, die auch zu seiner vorzeitigen Auswechslung geführt hatten.

Trotz Messis Abwesenheit im Training machte PSG seinen Ausfall noch nicht offiziell. Der französischen Sportzeitung "L'Equipe" zufolge ist ein Einsatz des Neuzugangs vom FC Barcelona aber äußerst fraglich. Eine finale Entscheidung soll aber erst am Dienstag vor dem Aufbruch nach Leipzig getroffen werden.

Mbappé wieder dabei

Messis Sturmkollege Kylian Mbappé wird hingegen wieder zur Verfügung stehen. Der Weltmeister fehlte am Freitag gegen Lille aufgrund einer HNO-Infektion.

Aufgrund von Messis Ausfall wird es Leipzig aber wohl auch im zweiten Aufeinandertreffen mit PSG in dieser Saison nicht mit dem vollständigen "MNM"-Ensemble zu tun bekommen. Beim Auswärtsspiel im Parc de Princes Mitte Oktober hatte Neymar verletzungsbedingt passen müssen.