Mesenhöler verlängert in Dresden

Daniel Mesenhöler (28) wird weiterhin für Dynamo Dresden auflaufen. Wie der Drittligist mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Schlussmann verlängert - eine Laufzeit gab die SGD nicht an. Der zuvor vereinslose Mesenhöler hatte im Januar in Dresden unterschrieben und beim Saisonausklang gegen den MSV Duisburg erstmals in der Liga das Dynamo-Tor gehütet.