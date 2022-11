Mertesacker exklusiv: Warum Deutschland gegen Spanien gewinnt

Was geht, WM? - Folge 3 25.11.2022

22:23In der dritten Folge von "Was geht, WM?" blicken wir mit dem Weltmeister von 2014, Per Mertesacker, auf das so wichtige zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien voraus. Der ZDF-Experte ist überraschend optimistisch im Hinblick auf die Partie und den weiteren Turnierverlauf des DFB-Teams.