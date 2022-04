Mertesacker: "Eine Lüge, mit der ich nicht leben könnte"

Kaum einer steckt aktuell so tief im Thema Nachwuchsförderung wie Per Mertesacker. In der neuen Podcast-Folge von "FE:male view on football" erklärt der Weltmeister von 2014, welche Punkte im Umgang mit Talenten besonders wichtig sind.

Vor acht Jahren noch Weltmeister in Rio, heute Akademieleiter des FC Arsenal. Mertesacker hat sich der Talentförderung verschrieben, die ihm in seinem Alltag alles abverlangt. "Die Talente, die es in den Profifußball schaffen, sind ein Prozent", stellt Mertesacker in der neuen Folge "FE:male view on football" direkt klar: "Deshalb müssen wir das Programm bereitstellen, bei dem wir Fußball ins Zentrum stellen, aber auch Werte vermitteln, die im Leben weiterhelfen können."

Der einstige Abwehrrecke hält nichts davon, talentierte Spieler zu früh in den Himmel zu loben. "Wenn wir den Jungs mit 15, 16 Jahren sagen, sie sind die Besten der Welt und werden es auf jeden Fall schaffen, dann ist das eine große Fahrlässigkeit und Lüge", sagt Mertesacker und schiebt hinterher: "Mit der könnte ich nicht leben."

Der 1,98-Meter-Hüne hat seine ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht. "Ich bin ganz vorsichtig mit Superlativen. Ich habe es selbst erlebt mit 15 oder 16. Da waren andere Superstars, die es nicht mal in die ersten vier Ligen geschafft haben", erinnert sich Mertesacker: "Fußballerisches Talent zu prognostizieren und zu erkennen, dass da was draus wird in den Top-Ligen, ist fast unmöglich. Deswegen halte ich mich davon fern."

FE:male #08 - Per Mertesacker Manchmal befinde ich mich in einem moralischen Dilemma, sagt Per Mertesacker über seine Arbeit als Leiter der Jugendakademie des FC Arsenal. Der gebürtige Niedersachse diskutiert mit uns intensiv über mentale Gesundheit im Fußball und gibt detaillierte Einblicke in die Entwicklung eines Jungprofis. Zudem berichtet der Weltmeister von 2014 über das Leben seiner Familie in London und in welchem Umfeld seine drei Söhne aufwachsen. Mertesacker erklärt außerdem, welche Erwartungen er an die Nationalmannschaft bei der WM in Qatar hat und was er Timo Werner und Bernd Leno im Hinblick auf das Turnier raten würde. Darüber hinaus erzählt uns der ehemalige Innenverteidiger was das Beben beim FC Chelsea in der Premier League ausgelöst hat. Sympathisch, informativ, tiefgründig!

Mertesacker ist es vor allem wichtig, den Großteil der Talente auf den Tag vorzubereiten, an dem der Traum vom Profifußball platzt. Dafür wünscht er sich auch einen anderen medialen Umgang: "Ich würde mir wünschen, dass man mehr bereit ist, über Gefühle zu sprechen. Uns allen fällt das schwer. Aber je mehr wir das tun, desto besser wird es uns gehen. Und dass Leute und Medien sensibilisiert werden, dass diese Themen wichtig bleiben. Es sind immer noch alle hinter Schlagzeilen her und die Person fällt hinten runter."

Wie Mertesacker die WM-Chancen unter Löws Nachfolger Hansi Flick einschätzt, ob er sich selbst einen Posten als Vereinstrainer vorstellen kann, wie er Bukayo Saka und Emile Smith Rowe als Vorbilder einsetzt - und warum er Gänsehaut hat, wenn sein Flugzeug in Hannover landet, erklärt Mertesacker in der aktuellen Folge "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!