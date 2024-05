Merlier rettet sich in chaotischem Sprint vor Milan ins Ziel

Nach harten Tagen in den Bergen waren auf der 18. Etappe die endschnellen Fahrer wieder an der Reihe. In einem chaotischen Sprint gewann Tim Merlier knapp vor Jonathan Milan.

Tim Merlier hat Sprinter-König Jonathan Milan die Show gestohlen und die 18. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Belgier setzte sich am Donnerstag in Padua um wenige Zentimeter vor dem in den Massensprints bisher dominanten Italiener durch.

Nach relativ ruhigen Stunden ging es auf die letzten Kilometer und dort warteten noch zwei Kurven auf die Fahrer. Nach der letzten rund 500 Meter vor dem Ziel wurde es chaotisch. Kein Sprinter hatte seinen kompletten Zug noch zusammen, so verlor etwa Milan das Hinterrad seiner Anfahrer und war deshalb in einer schlechten Position - und trotzdem bahnte sich der dreimalige Etappensieger den Weg durch die Konkurrenz, schoss zwischen Alberto Dainese und Kaden Groves hindurch. Nur Tim Merlier rettete sich knapp über die Ziellinie und freute sich über seinen zweiten Etappensieg. Die nächste und letzte Chance für Sprinter sollte es auf der Schlussetappe in Rom am Sonntag geben.

Pogacar weiter souverän

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Der Slowene Tadej Pogacar liegt fast acht Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Martinez vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Dritter ist der Waliser Geraint Thomas. Routinier Simon Geschke liegt als bester Deutscher weiterhin in den Top 15 und fährt in seiner letzten Saison einen beachtlichen Giro.

Nach dem Ausflug ins Flachland wird es am Freitag wieder anspruchsvoller. Auf dem 157 Kilometer langen Weg von Mortegliano nach Sappada sind drei kleinere Bergwertungen zu bewältigen. Womöglich haben vor dem großen Finale am Wochenende noch einmal Ausreißer die Chance auf den Tagessieg.

18. Etappe: Fiera di Primiero- Padua (178 km)

1. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step 3:45:44 Std.; 2. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek + 0 Sek.; 3. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck; 4. Alberto Dainese (Italien) - Tudor Pro Cycling Team; 5. Stanislaw Aniolkowski (Polen) - Cofidis; 6. Fernando Gaviria Rendon (Kolumbien) - Movistar Team; 7. Madis Mihkels (Estland) - Intermarché-Wanty; 8. Caleb Ewan (Australien) - Team Jayco AlUla; 9. Davide Ballerini (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 10. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; ... 52. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 65. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 71. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 78. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 128. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 3:06 Min.; 140. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 4:40

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 18. Etappe:

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 67:17:02 Std.; 2. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe + 7:42 Min.; 3. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 8:04; 4. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 9:47; 5. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 10:29; 6. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 11:10; 7. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich + 12:42; 8. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 13:33; 9. Filippo Zana (Italien) - Team Jayco AlUla + 13:52; 10. Jan Hirt (Tschechien) - Soudal Quick-Step + 14:44; ... 14. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 27:55; 34. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 1:35:18 Std.; 37. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 1:42:24; 61. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 2:31:53; 70. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 3:00:45; 101. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 3:42:11; 134. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 4:38:05

Bergwertung, Stand nach der 18. Etappe:

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 230 Pkt.; 2. Giulio Pellizzari (Italien) - Bardiani CSF 148; 3. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost 130; 4. Nairo Quintana (Kolumbien) - Movistar Team 114; 5. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis 78; 6. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step 77; 7. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe 72; 8. Valentin Paret Peintre (Frankreich) - AG2R La Mondiale 55; 9. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich 47; 10. Amanuel Gebreigzabhier (Eritrea) - Lidl-Trek 42

Sprintwertung, Stand nach der 18. Etappe:

1. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek 327 Pkt.; 2. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck 200; 3. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step 143; 4. Filippo Fiorelli (Italien) - Bardiani CSF 116; 5. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step 113; 6. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 111; 7. Andrea Pietrobon (Italien) - Team Polti 111; 8. Mirco Maestri (Italien) - Team Polti 72; 9. Davide Ballerini (Italien) - Astana Qazaqstan Team 70; 10. Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecuador) - Ineos Grenadiers 66; ... 15. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost 55; 41. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe 24; 64. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis 10; 80. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla 5; 100. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team 1

Teamwertung, Stand nach der 18. Etappe:

1. AG2R La Mondiale (Frankreich) 202:40:13 Std.; 2. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 16:46 Min.; 3. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 34:11; 4. Bahrain Victorious (Bahrain) + 1:00:28 Std.; 5. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 1:16:22; 6. Astana Qazaqstan Team (Kasachstan) + 1:17:07; 7. Movistar Team (Spanien) + 1:33:36; 8. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 1:42:41; 9. Bardiani CSF (Italien) + 1:55:52; 10. Soudal Quick-Step (Belgien) + 2:02:07