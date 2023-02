Merlier feiert zweiten Tagessieg - Evenepoel verteidigt Gesamtführung

Der Belgier Tim Merlier hat auf der 6. Etappe seinen zweiten Tagessieg bei der UAE-Tour gefeiert. In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen.

Bereits die Auftaktetappe hatte Merlier für sich entschieden - allerdings denkbar knapp in einem Fotofinish. Auf der 6. Etappe war die Angelegenheit eindeutiger. Denn Merlier (Soudal-QuickStep) zog bereits frühzeitig den Sprint an, überraschte damit seine Konkurrenten wie Sam Bennett (Bora-hansgrohe) oder Dylan Gronewegen (Jayco-Alula). Am Ende setzte sich Merlier nach 166 Kilometern rund um Abu Dhabi in 3:41,12 Stunden deutlich vor Bennett und Groenewegen durch.

Bester deutscher Fahrer wurde Phil Bauhaus, der zeitgleich mit dem Sieger als Zehnter den Sprint beendete. Damit fuhr der Bahrain-Victorious-Profi zum zweiten Mal in die Top Ten, bereits zum Auftakt war der Kölner Zweiter geworden. In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen, Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) mit neun Sekunden Vorsprung auf Lucas Plapp (Ineos Grenadiers). Bester Deutscher im Gesamtklassement in Gregor Steinhauser (EF - Education-Post) auf Rang 9.

Am Sonntag steigt die finale Etappe mit dem Schlussanstieg hinauf zum Jebel Hafeet. Auf den zehn Kilometern, die eine Durchschnittssteigung von acht Prozent aufweisen, dürfte die Entscheidung über den Gesamtsieg fallen.

6. Etappe Abu Dhabi - Abu Dhabi (166,00 km):

1. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step 3:41:12 Std.; 2. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla; 4. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma; 5. Fernando Gaviria Rendon (Kolumbien) - Movistar Team; 6. Arvid de Kleijn (Niederlande) - Tudor Pro Cycling Team; 7. Sam Welsford (Australien) - Team DSM; 8. Gerben Thijssen (Belgien) - Intermarché-Circus-Wanty; 9. Emils Liepins (Lettland) - Trek - Segafredo; 10. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious; ... 12. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers; 14. Maurice Ballerstedt (Berlin) - Alpecin-Deceuninck; 30. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny; 36. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; 45. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck; 48. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious; 60. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM; 74. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; 79. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost; 94. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny; 104. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma; 121. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 50; 135. Mika Heming (Stadtlohn) - Tudor Pro Cycling Team + 2:38 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 6. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step 19:55:40 Std.; 2. Lucas Plapp (Australien) - Ineos Grenadiers + 9 Sek.; 3. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 13; 4. Stefan De Bod (Südafrika) - EF Education-EasyPost + 1:03 Min.; 5. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 1:06; 6. Harm van Houcke (Belgien) - Team DSM + 1:12; 7. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM; 8. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 1:13; 9. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost; 10. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 1:14; 11. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 1:17; 12. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; ... 27. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:50; 42. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 5:07; 52. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 9:53; 58. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 13:11; 68. Mika Heming (Stadtlohn) - Tudor Pro Cycling Team + 16:34; 76. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 18:20; 91. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 19:43; 101. Maurice Ballerstedt