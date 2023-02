Merle Frohms: "Wie ein Einzelkämpfer hinten drin"

In ihrer Jugend setzte sie sich gegen Jungs durch. Heute ist Merle Frohms Torhüterin der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben mit ihr über die Stimmung im Frauenfußball gesprochen.

Bei jedem Tor ertönt lauter Jubel. So laut, dass Merle Frohms ihre Mitspielerinnen kaum noch hört. Daran muss sich die Torhüterin des Vereins VfL Wolfsburg noch etwas gewöhnen. Denn seit der Europameisterschaft im Sommer hat der Frauenfußball immer mehr Fans. In dem Turnier erreichte Merle Frohms mit der deutschen Mannschaft das Finale. Hier erzählt sie, wie es ist, nur mit Jungs zu spielen, Torhüterin zu sein und wie sich die Stimmung im Frauenfußball verändert hat.

Mit ungefähr 14 sind Sie Torhüterin geworden. Was mögen sie so sehr daran?

"Am Anfang fand ich einfach das Trikot am besten. Ich fand es cool, ein Trikot alleine zu haben und damit herauszustechen. Später merkte ich, dass man schon eine besondere Verantwortung hat. Man ist wie ein Einzelkämpfer hinten drin. Egal, was die Mannschaft macht, man muss irgendwie das Tor verteidigen."

Hat sich die Stimmung seit der Europameisterschaft verändert?

"Die hat sich vollkommen verändert. Die meisten Leute kennen jetzt unseren Namen, und wir werden auf der Straße angesprochen. Es sind nicht nur die informiert, die sich für den Frauenfußball interessieren, sondern man stößt überall auf Nachrichten von uns."

Glauben Sie denn, dass das nur ein kurzer Trend ist?

"Ich glaube, als Trend kann man es nicht mehr bezeichnen, weil es dafür jetzt schon zu lange anhält. Die Zuschauerzahlen sind deutlich höher, und mehr Fans kommen für uns in die Stadien. Von daher gehe ich davon aus, dass das jetzt ein Dauerzustand ist, der sich aber hoffentlich noch weiterentwickeln wird."

Wie ist aktuell die Stimmung in den Stadien?

"Bei den Spielen merkt man den größten Unterschied. Wir hatten immer einen Kern von Leuten, der uns unterstützt hat. Aber der ist jetzt deutlich größer geworden. Gerade bei großen Spielen hat man schon gemerkt, wenn plötzlich mal laut gejubelt wurde. Dann konnte ich nicht mehr so viel von meinen Mitspielerinnen verstehen."

Was würden Sie Mädchen raten, die auch Profi-Fußballerin werden wollen?

"Grundvoraussetzung ist, dass man Spaß hat am Fußball und sich nicht unterkriegen lässt. Man kann es zumindest mal bei den Jungs probieren. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich auch mal etwas durchsetzen muss. Dann ist es auch cool, in die verblüfften Gesichter der Jungs zu gucken, wenn sie sehen, dass Mädchen auch Tore schießen können."

Sollte es öfter gemischte Teams geben?

"Ich fände es gut, wenn es keine Besonderheit mehr wäre, wenn Mädchen bei den Jungs mitspielen. Aber natürlich muss man sich auch wohlfühlen. Ich hatte das Glück, dass meine Jungs gar kein Problem damit hatten. Aber ich habe natürlich auch von vielen Mitspielerinnen gehört, dass blöde Sprüche kamen und sie dann aufgehört haben mit dem Fußball."