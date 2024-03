Merle Carstensen "brutal enttäuscht"

In einem ausgeglichenen Halbfinale zwischen der TuS Metzingen und dem VfL Oldenburg bleibt es spannend bis zum Schluss. Am Ende setzt sich Metzingen nach Siebenmeterwerfen mit 31:30 durch. Die Stimmen zum Spiel:

Oldenburgs Trainer Nils Bötel teilte das Spiel in drei Phasen ein: "Erst sind wir gut reingekommen, dann kam Metzingen besser in die Partie und hat dann souverän gespielt, und am Ende haben wir die Fehlerzahl reduziert und lagen sogar mit einem Tor vorne. Das war dann unglücklich, dass wir den Ball noch reinbekommen und ins Siebenmeterwerfen müssen."

"Das Spiel hat alles gehalten, was es versprochen hatte: ein harter Kampf über 60 Minuten, zwei Mannschaften, die bis zum Ende gefightet haben und am Ende gewinnt die Mannschaft, die einen Fehler weniger macht. Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, leider aus unserer Sicht mit dem falschen Sieger, aber das gehört dazu", so Bötel weiter.

Dabei hofft er im morgigen Finale für die TuS Metzingen auf eine weitere Überraschung: "Weil sie solange führten, hat sich Metzingen den Einzug ins Finale verdient und können dort hoffentlich einen der beiden Großen ärgern und den Pokalsieg feiern."

"Es war das erwartete 50:50-Spiel, ich bin brutal enttäuscht, weil wir es nicht geschafft haben, die letzten 30 Sekunden über die Zeit zu bringen, nachdem Metzingen fast bis zum Ende immer geführt hatte. Wir können mit unserer Chancenverwertung nicht zufrieden sein und haben anfangs zu viele Tore über den Kreis bekommen. Dennoch sind wir herangekommen", zog auch Oldenburgs Kapitän Merle Carstensen ihr Fazit zum Spiel.

Werbung für den Handballsport

"Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten anfangs das Momentum, dann kämpft sich Oldenburg zurück und wir haben zwischen der 45. und 55. Minute Riesenprobleme, um zu Chancen zu kommen - aber wir haben uns mit Glück ins Siebenmeterwerfen gerettet", so Werner Bösch.



"Jetzt freuen wir uns riesig auf diese Finalchance. Das Halbfinale war ein sehr gutes Handballspiel und eine tolle Werbung", würdigte Metzingens Trainer nach dem Spiel in der Pressekonferenz die Leistung beider Teams und blickte mit Vorfreude voraus auf das morgige Endspiel.

Julia Behnke strahlte derweil. "Wir sind überglücklich, dass wir im Finale sind. In der ersten Halbzeit haben wir Oldenburg mit einer aggressiven Abwehr zu technischen Fehlern gezwungen, dann haben unsere Pässe an den Kreis nicht mehr so funktioniert. Am Ende hatten wir dann etwas Glück, dass du im Siebenmeterwerfen brauchst."