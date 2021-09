Merkel kontert Fesser-Doppelpack: Unterhaltsames Remis zwischen Bingen und FCK II

In der Nachholpartie vom 1. Spieltag gab es keinen Sieger. Der 1. FC Kaiserslautern II verspielte zunächst eine 2:0-Führung und auch Hassia Bingen brachte das zwischenzeitliche 3:2 in Überzahl nicht über die Bühne.

Die "Jungteufel" waren es, die in Bingen zunächst den besseren Start verzeichneten und durch Fesser, der in der 10. Minute eine flache Hereingabe von Nicklis über die Linie bugsierte, in Führung gingen. Wiederum Fesser legte nach einer knappen halben Stunde nach uneigennütziger Vorarbeit von Shaqiri nach. Zu diesem Zeitpunkt war die Hassia eigentlich das aktivere Team, ließ selbst Möglichkeiten aber ungenutzt und kam mit dem schnellen vertikalen Umschaltspiel der Gäste oftmals nicht klar. Noch in Durchgang eins folgten jedoch zwei Nackenschläge für die U 21 der Lauterer: Ab der 38. Minute musste das Team von Peter Tretter zu zehnt auskommen. Nicklis, Vorlagengeber zum 1:0, musste nach hartem Einsteigen mit glatt Rot vom Platz. Und dann traf auch noch in der Nachspielzeit Merkel nach einem Freistoß mit dem Kopf zum Anschluss für die Heimelf.

Trotz Unterzahl blieben die jungen Roten Teufel nach dem Seitenwechsel mutig. Der eingewechselte Diallo hätte sein Team dabei beinahe belohnt, sein Versuch wurde in höchster Not aber noch von der Hassia geklärt. So konnte der kaltschnäuzige Merkel mit seinem zweiten Treffer in der 55. Minute ausgleichen. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide. Bingen hatte nun mehr Spielanteile, die Gäste blieben aber nach Kontern gefährlich. In Führung ging erstmals aber die Heimelf, die Amoako (66.) gut in Szene setzte. Die Freude bei der Hassia war aber von kurzer Dauer. Kaiserslautern steckte nämlich nicht zurück. Fesser war dann auch am dritten Lauterer Treffer und Ausgleich vier Minuten später beteiligt. Dieses Mal legte er für Karas zurück, der den Ball aus elf Metern versenkte. Die Schlussphase war dementsprechend spannend. Beide hatten den Siegtreffer auf dem Schlappen, gelingen wollte er aber keinem Team mehr. So blieb es bei einem äußerst munteren 3:3.