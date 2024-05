Merja Wohlfeil: "Es geht nur über die Mannschaft"

Am 11. und 12. Mai kämpfen der Buxtehuder SV, der HC Leipzig sowie der SV Salamander Kornwestheim und der Frankfurter HC um die Deutsche Meisterschaft in der weiblichen A-Jugend. Am Samstag stehen die Halbfinalspiele an, am Sonntag die Finalspiele. Markus Hausdorf führte für handball-world mit jeweils einer Spielerin der teilnehmenden Klubs ein Interview zum Saisonhighlight. Zum Beginn der vierteiligen Serie starten wir mit Merja Wohlfeil vom Gastgeber Buxtehuder SV.

Der Buxtehuder SV hat sich in dieser Saison mal wieder für das Final Four um die Deutsche Meisterschaft der weiblichen qualifiziert. Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf aus deiner persönlichen Sicht aus, Merja?

Merja Wohlfeil: Unser bisheriger Saisonverlauf war sehr gut. Wir haben die Saison in der 3. Liga Nord/Ost als fast reine A-Jugend auf dem 4. Platz abgeschlossen und sind mit diesem Team ins Final Four eingezogen.

Was macht den Verein Buxtehuder SV aus deiner Sicht zu etwas ganz Besonderem?

Der Buxtehuder SV ist wie eine Großfamilie. Von den kleinen handballbegeisterten Kindern bis zur 1. Bundesliga über zahlreiche ehrenamtliche Helfer und unsere Fans hält man hier zusammen. Das macht den Verein zu etwas ganz besonderem.

Was zeichnet Euch als Mannschaft aus, was sind Eure Stärken?

Unsere Stärken sind ganz klar der mannschaftliche Zusammenhalt, unser Tempospiel und unsere ausgeglichene Breite im Kader.

Wie groß ist bei dir und deinen Mitspielerinnen die Vorfreude auf das Final Four?

Bei mir und der Mannschaft ist die Vorfreude natürlich riesig. Mehr kann man auf nationaler Ebene in der A Jugend nicht erreichen. Ich habe selbst bereits im Final Four gespielt und freue mich dies nochmal erleben zu dürfen. Wir sind alle voller Stolz so ein Tunier spielen zu dürfen.

Beim Final Four können die Fans die Stars von morgen und attraktive Handballspiele live erleben. Wieso sollten sich Handballfans dieses Event in Buxtehude auf keinen Fall verpassen?

Es spielen die besten vier Mannschaft der Saison an einem Wochenende. Spannung und hochklassige Spiele sind demnach vorprogrammiert. Keine Frage also, dass kein Handballfan dieses Ereignis verpassen sollte.

Auf welche Spielerinnen dürfen sich die Fans aus deiner Sicht bei den vier Mannschaften ganz besonders freuen?

Ich möchte bewusst keine Spielerin hervorheben. Bei so einem Event geht es nur über die Mannschaft und nicht über einzelne Spielerinnen. Jede Spielerin hat Anteil am Spiel ihrer Mannschaft und ist gleichermaßen wichtig für den Erfolg.

Blicken wir noch einmal auf die Spielzeit 2023/2024 zurück: Welche Vereine oder Spielerinnen haben dich in dieser Saison in der Jugend-Bundesliga positiv überrascht?

In der laufenden Saison gab es viele enge Fights. Handewitt siegte zum Beispiel in der Meisterrunde gegen Blomberg und verpasste dann nur knapp gegen Frankfurt die Final Four Teilnahme.

Im Viertelfinale habt ihr Euch gegen den Deutschen Meister HSG Blomberg-Lippe durchgesetzt. Wie hast du die beiden Spiele gesehen?

Beim Hinspiel in Blomberg haben wir ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Wir waren von Beginn an voll konzentriert und haben unser Konzept durchgezogen. Im Rückspiel haben wir am Ende des Spiels nicht die nötige Ruhe bewahrt, sodass es nochmal ziemlich eng wurde. Am Ende waren wir sehr glücklich gegen einen starken Gegner aus Blomberg die Final Four Teilnahme erreicht zu haben.

Am 11. Mai geht es für Euch im Halbfinale gegen den HC Leipzig um den Einzug ins Endspiel. Welche Chancen rechnet ihr Euch aus, welche Stärken siehst du beim HC Leipzig?

Wir werden versuchen den Rückenwind aus der eigenen Halle mitzunehmen und unsere maximale Leistung abzurufen. Wir haben uns über die Saison sehr viel erarbeitet, weswegen ich auf jeden Fall Chancen für uns sehe. Ich denke in einem Halbfinale ist alles möglich. Die Stärken bei Leipzig sehe ich im Rückraum und am Kreis. Hier gilt es gegen zu halten.

Im zweiten Halbfinale stehen sich der Frankfurter HC und der SV Salamander Kornwestheim gegenüber. Wie siehst du diese Partie?

Das ist schwierig zu beantworten. Beide Teams verfügen über individuelle Klasse und Kampfgeist. Auch hier wird die Tagesform entscheidend sein.

Welche Mannschaft ist aus deiner Sicht Favorit auf die Deutsche Meisterschaft?

Auch hier möchte ich keine genaue Prognose abgeben. Ein Final Four hat seine eigenen Regeln und Gesetze. Jedes Team wird sein Maximum abrufen, sodass alles möglich ist.

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg beim Final Four.

Steckbrief:

Name: Merja Wohlfeil

Position: Kreisläuferin

Geburtsdatum: 24.02.2005

Geburtsort: Hannover

Größe: 1,75 m

Bisherige Vereine:

Tus Vinnhorst

TV Hannover-Badenstedt

Buxtehuder SV



Größte Erfolge:

Deutscher Meister 2021

Vizeeuropameister 2021

3. Platz Deutsche Meisterschaft B-Jugend 2022

DHB Pokalsieger A-Jugend 2022

WM-Teilnahme 2022 Nordmazedonien