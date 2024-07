Merinos Tänzchen: Eine Hommage nach 33 Jahren

Der Jubel des spanischen Siegtorschützen Mikel Merino im EM-Viertelfinale gegen Deutschland war eine Hommage an seinen Vater. Der hatte vor 33 Jahren in Stuttgart auch schon mal getroffen.

Wie der Vater, so der Sohn: Mikel Merino umtanzt die Stuttgarter Eckfahne. DeFodi Images via Getty Images

Als sich Mikel Merino in der 119. Minute in die Höhe schraubte und mit seinem wuchtigen Kopfball ins linke Eck den deutschen Titeltraum denkbar dramatisch beendete, gab es auf Seiten der Spanier kein Halten mehr. Ein rotes Meer stürmte auf den Joker zu, der sich erstmal nicht aus der euphorischen Umklammerung seiner Mitspieler befreien konnte. Als sich die spanische Jubeltraube aufgelöst hatte, folgte der Torschütze seinen Mitspielern aber nicht in die eigene Hälfte - sondern drehte nochmal Richtung Eckfahne ab. Der ehemalige Dortmunder umtanzte die Stange in gebeugtem Gang und ließ einen befreiten Schrei gen Stuttgarter Nachthimmel folgen.

Dieser Torjubel hatte einen ganz bestimmten Hintergrund. Merinos Freudentanz spiegelte den seines Vaters Angel Merino, der vor 33 Jahren auf die gleiche Art und Weise in Stuttgart gejubelt hatte - damals für den spanischen Club CA Osasuna im UEFA-Pokal-Spiel beim VfB Stuttgart (3:2) im November 1991. Nun, im selben Stadion, also die Hommage des Sohnes an den Vater. Merino, der für Real Sociedad San Sebastian in der spanischen Liga aufläuft, wurde zum spanischen Helden.

Dieses Siegtor in der Verlängerung werde ich niemals vergessen. Es ist perfekt. Mikel Merino

"Dieses Siegtor in der Verlängerung werde ich niemals vergessen. Es ist perfekt, ich habe hier in diesem Stadion mein erstes Spiel für Spanien gemacht", sagte der in der 80. Minute eingewechselte Merino nach dem Spiel und ergänzte: "Und mein Vater hat hier auch schon getroffen. Damit schließt sich ein Kreis für mich."

Nach dem goldenen Treffer winkt dem 28-Jährigen am Dienstag beim Halbfinal-Duell mit Frankreich, das ein paar Stunden nach Merinos Treffer Portugal im Elfmeterschießen ausgeschaltet hatte, wohl zumindest ein weiterer Joker-Einsatz.