Mercedes zeigt den neuen Silberpfeil am Valentinstag

Am 14. Februar wird Mercedes sein neues Formel-1-Fahrzeug der Öffentlichkeit präsentieren. Der W15 soll die Lücke zu Red Bull verkleinern.

Am Valentinstag wird Mercedes das Geheimnis lüften und seinen neuen Formel-1-Boliden der Öffentlichkeit vorführen. Wie das Modell für die Saison 2024 heißen wird, ist jetzt schon bekannt: Mercedes-AMG F1 W15 E Performance

Das Auto soll Rekordweltmeister Lewis Hamilton und seinen Teamkollegen George Russell wieder zu dauerhaften Sieganwärtern machen. Mit den letzten beiden Modellen, W13 und W14, war Mercedes 2022 bzw. 2023 chancenlos gegen die Übermacht von Red Bull und Dauersieger Max Verstappen.

Digitaler Launch - Weitere Termine bekannt

Am 14. Februar wird der neue Silberpfeil dann also im Rahmen eines digitalen Launch-Events in Silverstone präsentiert. Die Vorstellung des W15 wird auf den Social-Media-Kanälen des Teams zu sehen sein, wie der frühere Serienweltmeister am Montag bekanntgab.

Neben Mercedes haben bereits fünf weitere Teams die Präsentationstermine für ihre neuen Rennwagen bekannt gegeben: Sauber, Williams (beide 5. Februar), Alpine (7. Februar), Aston Martin (12. Februar) und Ferrari (13. Februar). Die neue Saison beginnt am 2. März in Bahrain.