Mercedes G-Klasse: Rosa Lack und Diamantschmuck

Mercedes taucht die G-Klasse in ein rosa Farbbad und verteilt Diamanten im Innenraum. Das muss man mögen. Und sich überhaupt erst einmal leisten können.

Mercedes G500 "Stronger than Diamonds": Raubein in Rosa. Mercedes

Die Mercedes G-Klasse gilt eigentlich als ultimatives Raubein. Luxuriös zwar, aber im Gelände kaum zu schlagen. Doch eine jetzt vorgestellte Sonderserie ist nicht nur Offroad ein Hochkaräter, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes: Die auf 300 Einheiten limitierte Variante "Stronger than Diamonds" wird mit glitzerndem Edelsteinschmuck ausgeliefert.

Bling-Bling: Türpin mit eingelassenem 25-Karat-Diamanten. Mercedes

Allerdings muss man die Diamanten von jeweils 0,25 Karat schon aufmerksam suchen: Eingelassen sind sie in die sogenannten Türpins, in jene kleinen Stifte also, die zum Verriegeln der Tür heruntergedrückt werden. Auch der Fahrzeugschlüssel sieht anders aus als gewohnt, auf der Rückseite trägt er eine Echtsilberplakette mit Diamantprägung.

Schwarzes Leder, rosa Ziernähte

Fahrzeugschlüssel: Hier gibt es nur einen stilisierten Diamanten. Mercedes

Angesichts der Farbgebung mögen sich Forstschaffende oder Jäger schütteln: Lackiert ist das Sondermodell nämlich in einem eigens entwickelten Rosa, konkret nennt sich der Farbton "Rosewood Grey Magno". Dazu passt das Interieur, das schwarzes Nappaleder - Veganer sollte man nicht sein - mit rosafarbenen Kontrastziernähten verziert. Den Boden kleiden Hochflor-Teppiche aus, hinzu kommen beleuchtete Edelstahl-Einstiegsleisten und, als Dreingabe, eine schwarze Autoschutzhülle.

Vierliter-V8 mit 422 PS

Die Sonderedition basiert auf dem G500, der von einem 310 kW/422 PS starken Vierliter-V8 angetrieben wird. Mit 130.200 Euro ist schon dieses "Basismodell" nahezu unerreichbar teuer, beim "Stronger than Diamonds" steigt der Listenpreis sogar auf 175.000 Euro.