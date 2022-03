Mercedes-Design überrascht alle - Red Bull direkt in Protestlaune

Sebastian Vettel hat bei den Testfahrten zur neuen Formel-1-Saison in Bahrain gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine protestiert. Für Aufsehen sorgte zudem ein spektakuläres Update am Mercedes.

Der 34-jährige Heppenheimer fuhr in seinem Aston Martin mit der ukrainischen Flagge auf seinem Helm, dazu war darauf auch eine Friedens-Taube und das "Peace-Zeichen" lackiert, auch der Schriftzug "Kein Krieg" sowie der Text von John Lennons legendärem Lied "Imagine".

Spektakuläres Update bei Mercedes - Seitenkasten auffällig anders

Für Aufsehen sorgte zudem ein spektakuläres Update am Mercedes von Rekordchampion Lewis Hamilton aus Großbritannien. Am Silberpfeil waren nicht nur Unterboden sowie Frontflügel neu, sondern auch der Seitenkasten auffällig anders designt als im Vergleich zum ersten Test in Barcelona - oben eng am Chassis des W13 anliegend, unten dann breiter.

Red Bull reagiert prompt - Kritisches Zitat zurückgezogen

Bei der Konkurrenz von Red Bull um Weltmeister Max Verstappen sorgte dieser Ansatz unter dem in diesem Jahr komplett neuen Reglement umgehend für Wirbel, Teamchef Christian Horner ließ über seine Presseabteilung ein kritisches Zitat zurückziehen. Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn meinte: "Es gibt einige sehr extreme Auslegungen der Vorschriften, die zu vielen Diskussionen führen könnten. Wir haben mit dem Mercedes-Konzept nicht gerechnet."

Verstappen bleibt entspannt

Verstappen gab sich in der Sache entspannt. "Alle Autos sehen unterschiedlich aus. Keiner von uns versteht sie gut genug, um sagen zu können, was funktioniert und was nicht", sagte der 24-Jährige: "Wir können uns nur auf uns selbst konzentrieren."

Hamiltons Teamkollege George Russell freute sich, dass der Mercedes "heute Morgen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen" hat: "Ich bin stolz, Teil eines Teams zu sein, das Innovationen nach vorne treibt. Aber es geht nicht darum, wie das Auto aussieht - sondern wie schnell es ist."

Leclerc am Donnerstag am schnellsten

Schnellster war am Donnerstag zunächst der Monegasse Charles Leclerc (1:34,531 Minuten) im Ferrari, die meisten Runden drehte Red-Bull-Pilot Sergio Perez (70).

Die Formel 1 testet noch bis Samstag in Bahrain ehe ebenfalls auf dem Wüstenkurs am 20. März die neue Saison beginnt.

