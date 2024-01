Mercedes-Benz Arena heißt künftig Uber Arena

Eishockey, Basketball, Handball und Konzerte mit weltberühmten Künstlern: Die Mercedes-Benz Arena ist einer der wichtigsten Veranstaltungsorte Berlins. Der US-Betreiber setzt nun auf einen neuen Partner.

Die größte Sport- und Konzerthalle Berlins bekommt einen neuen Namen. Wie der Betreiber, die Anschutz Entertainment Group (AEG), am Freitag mitteilte, wird die Mercedes-Benz Arena in Friedrichshain vom 22. März an Uber Arena heißen. Darauf hätten sich die AEG und das für seine Taxi-App bekannte Unternehmen aus den USA verständigt. Umbenannt wird auch der Mercedes Platz vor der Halle unweit der Spree, der künftig Uber Platz heißen wird. Zudem wird der zweite Veranstaltungsort in dem Komplex zur Uber Eats Music Hall.

Heimstätte von Alba und den Eisbären

In der Arena, die je nach Veranstaltung bis zu 17.000 Besuchern Platz bietet, finden regelmäßig Konzerte weltberühmter Musiker statt. Zudem spielen die Eisbären Berlin in der DEL und die Basketballer von Alba Berlin dort ihre Heimpartien. Zuletzt

fanden in der Mercedes-Benz Arena auch Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der laufenden Handball-Europameisterschaft statt.

2008 wurde die Halle unter dem Namen O2 Arena eröffnet. Nach Angaben des Hauptstadtportals "berlin.de" kommen rund 1,3 Millionen Zuschauer zu den etwa 130 Veranstaltungen jährlich. 2015 hatte es zuletzt eine neue Namenspartnerschaft mit der Umbenennung zur Mercedes-Benz Arena gegeben.