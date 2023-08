Mercedes-AMG GT: Mehr praktische Talente für den Hochleistungssportler

Anfang 2024 kommt die neue Generation des Mercedes-AMG GT auf den Markt. Der Hochleistungs-Sportwagen wird von einem Achtzylinder in zwei Leistungsstufen angetrieben. Neu ist, dass jetzt vier Passagiere mitfahren können - und dass es einen großen Kofferraum gibt.

Auch wenn SUVs inzwischen die Volumenbringer sind, auch wenn die E-Klasse als Herzstück der Marke Mercedes gilt: Die maximale Strahlkraft hat der Stern stets an Sportwagen entwickelt, von denen der flügeltürige und in den Jahren 1954 bis 1957 gebaute 300 SL Gullwing der wohl legendärste ist.

Heute hat Mercedes die Verantwortung für die ebenso leistungsstarken wie luxuriösen Sportler seiner Tochter AMG übertragen, die bekanntlich für Hochleistungsfahrzeuge zuständig ist. Aus Affalterbach nahe Stuttgart kommt schon seit zwei Jahren der Roadster SL, mit dem sich die jetzt vorgestellte neue - und zweite - Generation des GT die Plattform teilt.

Beflügelt: Der Heckspoiler fährt automatisch in fünf Stufen aus - es sei denn, der Kunde ordert das Aerodynamik-Paket, zu dem ein fest stehender Heckflügel gehört. Mercedes-Benz

"Kein anderes Fahrzeug steht so für AMG wie der GT", sagt der zuständige Produktmanager Matthias Schmidt. Wenige Monate, bevor das Sportcoupé in den Verkauf geht, steht Schmidt in einem Präsentationsraum nahe des Wiener Flughafens Schwechat und stellt den neuen GT vor. Fahren können wir den Renner noch nicht, aber anfassen und anschauen, auch probesitzen ist erlaubt.

Nur als Coupé, nicht als Roadster

Im Unterschied zum SL trägt der GT keine Stoffkapuze, sondern wird ausschließlich als geschlossenes Coupé angeboten. Mit veritablen 4,73 Metern Länge ist der Neue im Vorgängervergleich um 18 Zentimeter gewachsen, 7 davon entfallen auf das Plus beim Radstand. Die Designer haben einen Sport-Dress entworfen, dem es an breitschultrigem Selbstbewusstsein nicht fehlt - lange Motorhaube, kurze Überhänge, stark geneigte Windschutzscheibe, dazu der sogenannte Panamericana-Grill mit finster herabgezogenen Mundwinkeln, bündig versenkte Türgriffe und ein aktiver Heckspoiler, der seine Stellung je nach Fahrzustand fünfstufig verändert und dabei Parameter wie Tempo, Längs- und Querbeschleunigung oder Lenkgeschwindigkeit berücksichtigt.

Respekteinflößend: GT-Front mit "Panamericana"-Grill. Mercedes-Benz

"Performance können wir", sagt Matthias Schmidt, das ist, wenn man so will, die Pflicht. Man habe aber bei den Kunden nachgefragt, was ihnen sonst noch am Herzen liegt. Vielfach sei da der Punkt "Alltagstauglichkeit" zur Sprache gekommen. Und so redet der Projektleiter zunächst gar nicht über die Leistung des GT, sondern darüber, wie der Wunsch nach mehr Praxisnutzen umgesetzt worden ist. Das fängt bei den Sitzplätzen an: Der Neue ist kein Zweisitzer mehr, sondern ein 2+2-Sitzer, nimmt also auch im Fond zwei Passagiere mit, die allerdings nicht größer als 1,50 Meter sein sollten, Kinder also, immerhin.

Platz geschaffen: Im Fond können jetzt zwei Kinder mitfahren. Mercedes-Benz

Darüber hinaus gibt es eine große Heckklappe, die sich auch sensorgesteuert öffnet und hinter der sich ein Stauraum von 321 Litern verbirgt. Das ist aber noch nicht das Besondere: Neu ist, dass sich die Rücksitzlehnen umklappen lassen und dann ein 675 Liter großer Stauraum entsteht, für Sportwagen-Verhältnisse ein durchaus beachtliches Maß.

Einladend geöffnet: Ins Gepäckabteil passen 321 bis 675 Liter. Mercedes-Benz

Die meisten GT-Exemplare gehen in die USA, wo man Achtzylindern mit weniger Missfallen begegnet als bei uns und ein solcher Antrieb vielmehr der Erwartungshaltung entspricht. Der Vierliter-V8-Biturbo ist Standard im GT, angeboten werden wie im SL zwei Leistungsstufen, eine mit 350 kW/476 PS, die andere mit 430 kW/585 PS. Das maximale Drehmoment gibt AMG mit 700 beziehungsweise 800 Newtonmetern an; der 0-auf-100-Sprint wird in 3,9/3,2 Sekunden bewältigt, die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 295 respektive 315 km/h.

Race-Programm für die Rennstrecke

Selbst in (unserem) Land der freien Fahrt für freie Bürger wird sich das im normalen Straßenverkehr nicht verantwortungsvoll umsetzen lassen, in den strikt tempolimitierten USA frequentieren Sportwagen-Besitzer oftmals eine Rennstrecke. Dem trägt der GT mit einem speziellen "Race"-Fahrprogramm und der "Track-Pace"-Software des Infotainments Rechnung, die im Screen "Telemetrie" Parameter wie Lenkwinkel oder Querbeschleunigung nennt. Vom (hochkant installierten) Multimedia-Bildschirm, vom digitalen Kombiinstrument und vom Head-up-Display lassen sich außerdem Runden- und Sektorzeiten ablesen, die Navigation wiederum zeigt Kurvenwinkel und Bremspunkte an.

GT-Interieur: Ein großer Hochkant-Touchscreen visualiert das Multimediale. Mercedes-Benz

Grundsätzlich fährt der AMG GT mit Allradantrieb, Hinterachslenkung, hydraulischer Wankstabilisierung und elektronisch gesteuertem Hinterachsdifferenzial vor; die Neungang-Automatik ersetzt den üblichen Drehmomentwandler durch eine nasse Anfahrkupplung.

Hergestellt in Handarbeit

Der Achtzylinder wird in Affalterbach produziert, in Handarbeit und nach dem Prinzip "One Man, One Engine", was bedeutet, dass jeder Motorenbauer einen kompletten Motor zusammenbaut. Der Name des Mitarbeiters lässt sich einer handsignierten Motorenpalette entnehmen, Produktmanager Schmidt weiß von Kunden zu berichten, die bei der Fahrzeugabholung auch "ihren" Monteur kennenlernen wollen. Der fertige Motor tritt schließlich die Reise nach Bremen an, wo der GT final zusammengebaut wird.

Der Mercedes-AMG GT ist ab Anfang 2024 auslieferungsbereit, die Verkaufsfreigabe soll Ende des Jahres erfolgen. Bis dahin werden dann auch die Preise bekannt sein, über die es sich vorerst nur mutmaßen lässt. Mit 200.000 Euro dürfte zu rechnen sein.