Meppens "nächster Schritt" mit dem neuen "Emsland-Messi"

Durch ein 1:1 gegen Waldhof Mannheim hält sich der SV Meppen weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Auch dank eines starken Kapitäns.

"Leistungsgerecht", kommentierte SV-Meppen-Kapitän Luka Tankulic das 1:1 gegen Waldhof Mannheim nach Abpfiff. Zwar misslang durch das Remis beiden Teams der zwischenzeitliche Sprung auf den dritten Tabellenplatz, aber dennoch gehe "der Punkt für beide in Ordnung". Das Tor seiner Meppener hatte wieder einmal der Kapitän höchst selbst beigesteuert. Sein 12. Saisontreffer. Den klassischen Abstauber ordnete er ähnlich trocken ein, wie es zuvor sein Abschluss auf dem Platz gewesen war: "Diesmal war die Entfernung nicht allzu weit. Man spekuliert natürlich immer darauf, dass der Ball im Getummel zu einem kommt."

Dennoch erhielt er für den Treffer Lob von einer ganz besonderen Meppener Aufstiegs-Ikone: "Emsland-Messi" Martin Wagner, von dem Tankulic einst seine Trikotnummer - natürlich die Zehn - geerbt hatte, stellte am "Magenta Sport"-Mikrofon einmal mehr die Wichtigkeit seines Nachfolgers heraus. "Ich hoffe, das geht so in Ordnung mit den 12 Toren", erbat Tankulic daraufhin den Segen seines Vorgängers, bei dem er sich direkt noch einmal dafür bedankte, "dass ich die Trikotnummer haben darf".

Schmitt attestiert "den nächsten Schritt"

Auch SVM-Coach Rico Schmitt hatte nach dem Unentschieden viele lobende Worte für sein gesamtes Team: "Es hat jeder einen Anteil. Auch die, die nicht da sind." Er wolle auch die "vielen verletzten Spieler" explizit mit in sein Lob einbeziehen. Gerade vor diesem Hintergrund sei es "eine starke Leistung" seiner Mannschaft, bereits zu diesem Zeitpunkt in der laufenden Saison die angepeilte 40-Punkte-Marke eingesammelt zu haben. Von dieser, so Schmitt, "spielen wir jetzt weg" - durchaus mit einer breiten Brust. Schließlich habe man es "jetzt geschafft, den nächsten Schritt zu gehen", nachdem man dies gegen Braunschweig oder Kaiserslautern versäumt hätte.

Zwar backe man in Meppen laut Tankulic "immer noch kleine Brötchen", die Momentaufnahme freue ihn aber natürlich. Wie auch seinen Trainer. Dieser wird auch zukünftig auf kleinere und größere Geniestreiche seines Kapitäns hoffen. Einerseits, weil "es Spaß macht, weiter da oben mitspielen zu dürfen". Andererseits vielleicht auch, weil Tankulic somit auch am Erfolg gemessen zum neuen "Emsland-Messi" werden könnte.