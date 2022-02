Meppens Formkurve: Trendwende gegen Osnabrück?

Seit vier Spielen wartet der SV Meppen in der 3. Liga auf einen Sieg. Um nochmal an die Spitzenplätze heranzurücken, bedarf es nun einer Trendwende im Duell mit Osnabrück.

In der vergangenen Saison war der SVM sportlich abgestiegen, umso überraschender mischten die Emsländer in dieser Spielzeit lange Zeit um die Aufstiegsplätze mit. Doch eine gute Ausgangslage im Kampf um die oberen Ränge gab das Team von Trainer Rico Schmitt zuletzt aus der Hand. Nur ein Sieg aus sieben Spielen stehen zu Buche. Am vergangenen Spieltag gab es gegen Freiburgs zweite Mannschaft wieder nichts zu holen, 0:2 lautete das Endergebnis. "Ein bitterer Nachmittag", wie Schmitt betonte, "weil wir gewinnen wollten, um oben dran zu bleiben."

Die nächste Chance dazu bietet sich am Samstag, wenn der VfL Osnabrück in der Hänsch-Arena vorstellig wird. Ein direkter Konkurrent, nur einen Punkt trennen den Achten Meppen vom Sechsten Osnabrück. Nur der Sieger bleibt in Kontakt zu den Spitzenrängen. "Wir müssen die Niederlage in Freiburg setzen lassen - und dann nach vorne schauen", so Schmitt. Die Trendwende käme im zum Derby erhobenen Duell gegen den VfL gerade zur rechten Zeit.

Zur rechten Zeit kommt auch die Rückkehr eines zuletzt schmerzlich vermissten Startelf-Kandidaten. Florian Egerer hat sich nach einer Hüftoperation zurückgemeldet und trainiert wieder mit der Mannschaft. Ob es für einen Einsatz des zentralen Defensivspielers reicht, lässt Trainer Schmitt offen.

Vorschau: SV Meppen - VfL Osnabrück