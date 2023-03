Meppener Profi-Debütant als Vorbild: "Wenn ich nicht auf dem Platz stehe, trainiere ich weiter"

Die Hoffnung ist nach Ernst Middendorps erstem Sieg zurück in Meppen. Mit einem Dreier im Kellerduell in Bayreuth könnten die Emsländer noch näher ans rettende Ufer heranrücken. Eine Option ist erneut Junior Kone, der beim Sieg gegen Aue überraschenderweise sein Profi-Debüt feierte

Die von Marvin Pourié bei "MagentaSport" als "Endspiel" betitelte Partie hat der SV Meppen gewonnen. Das 3:2 gegen Erzgebirge Aue war der erste Sieg unter Coach Ernst Middendorp im vierten Spiel. Hervorzuheben ist, dass die Emsländer beim Heimsieg zwei Rückständen trotzten und durch den eben erwähnten Pourié den späten Siegtreffer in der 87. Minute erzielten.

Beim Sieg gegen die Erzgebirgler empfahlen sich Spieler, die in den vergangenen Wochen aus diversen Gründen nicht zum Einsatz kamen. Während Marek Janssen und Mirnes Pepic beide verletzungsbedingt nicht zur Disposition gestanden hatten, befand sich Amateurspieler Junior Razack Kone nicht auf dem Radar der Profiabteilung. Janssen, Pepic und auch der junge Kone seien laut Middendorp "alles Spieler, die uns weiterhelfen können", so seine Feststellung nach der Aue-Partie.

Kone: Die Entdeckung aus der Amateurmannschaft

Alle drei wurden im Laufe der Partie eingewechselt und überzeugten. Stürmer Janssen lieferte zwei Vorlagen, Pepic gelang sogar der Ausgleichstreffer. Vergessen werden darf aber auch nicht Kone, den Middendorp mehr oder weniger aus dem Hut zauberte. Der 24-Jährige spielt seit beinahe sechs Jahren in der zweiten Mannschaft der Meppener. Manchmal in der Bezirks- und manchmal in der Landesliga. Trotz seiner beachtlichen Quote von 56 Toren und 23 Assists kam bislang kein Meppener Verantwortlicher auf die Idee, den Ivorer mal in der Profimannschaft mittrainieren zu lassen.

Bis Middendorp den Mittelfeldspieler laut NDR in einem vereinsinternen Testspiel gegen die Amateur-Mannschaft entdeckte. Der 64-Jährige beorderte Kone fortan zum Profitraining - wo sich der Ivorer für seinen ersten Profieinsatz empfahl. In der 77. Minute durfte Kone für Max Dombrowka auf den Rasen. Dabei stand Kone in der Vergangenheit bereits kurz davor, seine Zelte im Emsland abzubrechen. Der ambitionierte Spieler sehnte sich schon länger nach einem Profiklub. Ein Wechsel in die dritte belgische Liga scheiterte im vergangenen Jahr laut NDR allerdings an Problemen mit den Arbeitspapieren.

Middendorp warnt vor "euphorischen, selbstbewussten" Bayreuthern

Und auch ein Probetraining im Winter beim Regionalligisten Wuppertal wurde nicht mit einem unterschriftsreifen Arbeitspapier belohnt, heißt es im NDR. Nach dem Debüt am vergangenen Wochenende ist der Ivorer froh darüber. "Ich bin stolz, das Trikot tragen zu dürfen und will nun weiter im Kader der ersten Mannschaft stehen und Gas geben", sagt Kone dem NDR. Von weiteren Rückschlägen will sich der Linksfuß ebenfalls nicht bremsen lassen. "Wenn ich nicht auf dem Platz stehe, trainiere ich im Sportpark weiter", lautet sein Versprechen.

Damit in Bayreuth der zweite Sieg in Folge gelingt, fordert Middendorp erneut eine tadellose Einstellung seiner Mannschaft. "Wir haben keine Wahl. Wir müssen über die Zweikämpfe kommen und angreifen", wird der Fußballlehrer in einer Vereinsmitteilung zitiert. Auch auf gegnerischem Geläuf erwarte er von seiner Mannschaft, dass sie "attackiert und hoch angreift". Mit einem Sieg könnte der SVM bis auf einen Punkt an das rettende Ufer heranrücken. Middendorp warnt vor "euphorischen, selbstbewussten" Bayreuthern, die nach dem Überraschungssieg bei Aufstiegsaspirant Dresden (2:1) "ganz gut im Stiefel stehen".