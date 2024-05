Meppen zieht U-19-Kapitän Köster hoch

Aus der U-19-Bundesliga in die Regionalliga: Innenverteidiger Luca Köster darf sich ab kommender Saison im Profi-Kader des SV Meppen beweisen. Lucas Beniermann, Übergangskoordinator beim Nachwuchsleistungszentrum, verrät in einer Meldung mehr über den 18-jährigen Kapitän der A-Jugend: "Er hat seine Qualitäten in der zentralen Defensive und beweist eine große Ruhe auch in stressigen Situationen. Luca hat ein super Zweikampfverhalten und war immer Kopf der Mannschaft. Er hat sich jedes Jahr durchgesetzt." Für Beniermann steht somit fest: "Von daher ist es wichtig, dass sein Weg hier weitergeht."