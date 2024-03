Meppen verpflichtet Defensiv-Allrounder Lenz

Beim SV Meppen läuft bereits die Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Wie der Ex-Drittligist nun in einer Pressemitteling verkündete, wird sich Adrian Lenz dem SVM im Sommer anschließen. Der Defensiv-Allrounder kommt vom Regionalliga-Konkurrenten SC Spelle-Venhaus. „Adrian Lenz ist ein flexibler Allrounder, der in der Abwehr sowie im Mittelfeld spielen kann. Er besitzt einen super Charakter, der perfekt in unsere Kabine passt“, erklärt David Vrzogic, Sportlicher Leiter des SV Meppen.