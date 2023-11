Meppen verlängert mit Offensiv-Talent Benke

Der SV Meppen belohnt Daniel Benke für seine Leistungen in der laufenden Saison mit einem Kontrakt. Das 21-jährige Offensiv-Talent lief in dieser Saison achtmal für die Emsländer auf, erzielte dabei drei Treffer. "Daniel ist mit seinem Potenzial noch lange nicht am Ende. Er bringt sehr, sehr viel für die Mannschaft und ist ein Junge aus der Region. Wir sind sehr froh, ihn weiterhin im Meppener Trikot spielen sehen zu können", erklärt David Vrzogic, sportlicher Leiter.