Meppen verlängert mit Mißner

Tobias Mißner hat seinen Vertrag beim SV Meppen um zwei Jahre verlängert. "Er ist ein super Typ und hat das Herz am rechten Fleck. Er lebt den SV Meppen zu 100 Prozent“, erklärt Meppens Sportlicher Leiter David Vrzogic. Derzeit befindet sich der 24-Jährige nach einem Mittelfußbruch in der Reha, so kam der Defensivakteur in dieser Spielzeit auf bisher nur sechs Spiele in der Regionalliga Nord.