Meppen und Stuttgart im Grand Final der NGL Pro Club Premiership

Die Entscheidung in der NGL Pro Club Premiership steht bevor: Im Grand Final stehen sich am Sonntag der SV Meppen und der SV Stuttgarter Kickers gegenüber.

Nur ein Schritt fehlt dem SV Meppen noch zum erneuten Triumph in der größten 11vs11-Liga der DACH-Region. Im Grand Final der Saison 2021 in der NGL Pro Club Premiership wartet allerdings eine harte Nuss auf die Emsländer: Am 29. August treffen sie ab 21 Uhr auf den SV Stuttgarter Kickers und damit auf den Bezwinger des Titelverteidigers.

Die Schwaben nämlich hatten im Finale der Blue Division den FC Carl Zeiss Jena mit 2:0 im Best-of-3-Format (1:0, 3:0) bezwungen und sich damit den Staffelsieg gesichert. Meppen setzte sich derweil mit 2:0 nach Siegen (3:1, 4:0) gegen den FC Galaxy Steinfurt durch und gewann die Red Division. In der vergangenen Saison war der SVM im Grand Final gegen Jena unterlegen gewesen, in der Spielzeit davor hatten sich die Emsländer erstmals den Titel gesichert. Gespielt wird am Sonntag im Best-of-5-Modus, drei Siege werden zur Titelfeier benötigt.

Jeweils souverän bereits im Halbfinale

Souverän hatten Meppen und Stuttgart zuvor auch die Division-Halbfinals gestaltet und jeweils mit 2:0 nach Siegen gewonnen: Meppen gegen Millingen (4:1, 3:1), die Kickers gegen den FC Rot-Weiß Erfurt (1:0, 1:0). Aufgrund ihrer Platzierung in der Hauptrunde waren der SVM und Stuttgart erst in den Halbfinals in die Playoffs eingestiegen. Dasselbe galt für den FC Carl Zeiss Jena, der dort mit 2:0 (4:2, 5:0) gegen den SC Edermünde gewann, und den SV Babelsberg, der hingegen mit 0:2 (1:3, 0:1) gegen den FC Galaxy Steinfurt verlor. Insgesamt hatten 16 Teams an den Play-offs teilgenommen und in vier Runden die Staffelsieger gesucht, die nun im Grand Final um die Meisterschaft kämpfen.

Verfolgt werden kann das Geschehen am Sonntagabend live auf dem Twitch-Kanal der NGL, begleitet wird es von Content Creator Daniel 'DieHahn' Brandt. Mittlerweile befindet sich die NGL Pro Club Premiership in ihrer bereits fünften Saison. Vor dem SV Meppen und dem FC Carl Zeiss Jena hatte zweimal der FK Austria Wien (2019 und 2019/20) die Meisterschaft geholt.

