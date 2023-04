Meppen und die einprozentige Chance

Mit einem 1:0 gegen Aufstiegskandidat Saarbrücken hat der SV Meppen im Abstiegskampf in Liga drei wieder etwas Mut gesammelt. Torschütze Pourié weiß: "Im Fußball ist alles möglich."

Totgesagte leben länger: Durch einen überraschenden Sieg gegen Saarbrücken (1:0) hat das Tabellenschlusslicht der 3. Liga, der SV Meppen, am Sonntagnachmittag einen überraschenden Erfolg feiern können und nun zumindest wieder etwas Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Es war ein typisches "Alles oder Nichts"-Spiel für den SV Meppen an diesem 33. Spieltag in der Hänsch-Arena. Nach Niederlagen gegen Bayreuth, Ingolstadt und Dortmund trennten den SVM bereits elf Zähler vom sicheren Ufer, zumal mit dem 1. FC Saarbrücken noch eines der Top-Teams der Liga im Emsland zu Gast war. Doch entgegen der Erwartungen kämpfte sich der SVM in die Partie und stellte die favorisierten Saarbrücker immer wieder vor große Probleme.

Pourié: "Ein Sieg ist schön, keine Frage"

So blieb es torlos - bis zur 91. Spielminute: Da brach Routinier Marvin Pourié nach Vorlage von Marcos Alvarez durch die Defensivreihe der Gäste und besorgte mit seinem späten Lucky Punch den Dreier für die Hausherren. Ein Hauch von Leben in der so düsteren Tabellensituation der Emsländer, die in den verbleibenden fünf Partien noch acht Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz haben.

Trotzdem fiel der Jubel von Torschütze Pourié nach der Partie eher verhalten aus. "Ein Sieg ist schön, keine Frage", erklärte der 32-Jährige am Mikrofon von "MagentaSport", sich zu sehr freuen wollte er aber nicht. "Wir hätten so viele Spiele genau so feiern können, genau so bejubeln können, nur leider haben wir es nicht getan", so Pourié.

Soares glaubt "zu 99 Prozent"

Und dennoch, der wichtige Erfolg gegen war ein Anfang für den SVM, den Rückstand im Saisonendspurt doch noch aufzuholen. "Einfach so weitermachen", gab auch der Torschütze vor, abgerechnet werde schließlich erst am Ende des Spieljahres. Auch Verteidiger Bruno Soares, der mit starken Einsätzen gegen Richard Neudecker (22.) und Luca Kerber (51.) die Null sicherte, schloss sich daran an. Solange es eine einprozentige Chance gebe, "werde ich zu 99 Prozent dran glauben", erklärte der Meppener Winterneuzugang.

Und wenn die dicke Dame auf der Bühne aufhört zu singen, dann wollen wir mal sehen, wo wir stehen. Marvin Pourié

Die Chance auf das Wunder von Meppen, sie lebt zumindest dieser Tage weiter. Am kommenden Wochenende hat der SVM die nächste Möglichkeit zu überraschen und im Kampf um den Klassenerhalt weiter Luft zu schnappen. Dann (Samstag, 14 Uhr) geht es mit dem SV Wehen Wiesbaden gegen den nächsten Aufstiegskandidaten. Dort könnte zumindest schon einmal die Rote Laterne abgegeben werden, wohin es geht, wird sich zeigen. "Im Fußball ist alles möglich", meint zumindest Pourié. "Und wenn die dicke Dame auf der Bühne aufhört zu singen, dann wollen wir mal sehen, wo wir stehen."

