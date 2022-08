Meppen stattet Pepic mit einem Einjahresvertrag aus

Der SV Meppen hat Mirnes Pepic unter Vertrag genommen. Der erfahrene Mittelfeldmann soll den Ausfall von Luka Tankulic kompensieren.

Pepic bringt Zweit- und Drittliga-Erfahrung ins Emsland mit. Der Montenegriner stand in der vergangenen Saison bei den Würzburg Kickers unter Vertrag und absolvierte 21 Partien in der 3. Liga (ein Tor). Zuvor spielte er beim MSV Duisburg und Hansa Rostock, außerdem absolvierte er 17 Zweitliga-Spiele für Paderborn und Aue. Genau davon möchte man nun in Meppen profitieren.

"Es ist sehr schmerzhaft, dass uns Luka Tankulic in zentraler Position verletzungsbedingt, länger nicht zur Verfügung steht. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit Mirnes Pepic einen erfahrenen Mittelfeldspieler bekommen, der nachgewiesen hat, dass er auf hohem Niveau ein Spiel gestalten kann", wird SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann in einer Klubmitteilung zitiert. "Ich bin sicher, dass Mirnes mit seinen flexiblen Qualitäten uns auf der Position direkt weiterhelfen kann."

Der ehemalige Juniorennationalspieler Montenegros erhält in Meppen einen Einjahresvertrag. Sein Debüt könnte er schon am kommenden Wochenende geben, wenn sein neues Team den FSV Zwickau empfängt (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).