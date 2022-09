Meppen spielt wieder nur remis: "Du bekommst nicht immer, was du verdienst"

Langsam aber sicher verwandelt sich der SV Meppen zum Unentschieden-König der Liga. Erneut reichte es trotz Führung nur zu einer Punkteteilung.

Wenn man das Spiel "in Gänze" sehe, hätte Meppen den Sieg verdient gehabt, fand Stefan Krämer, der Trainer der Emsländer, nach dem 2:2 gegen Viktoria Köln. "Aber du bekommst nicht immer, was du verdienst." Es war das vierte Unentschieden des SVM in Folge, und wie schon fünf Tage vorher beim 2:2 gegen Verl brachten die Meppener eine zweimalige Führung nicht ins Ziel.

"Wenn es so oft passiert, dann kann man - glaube ich - nicht mehr sagen, dass es Pech ist", zeigte sich Torschütze Sascha Risch selbstkritisch. Der 22-Jährige hatte nach einer halben Stunde freistehend zur Meppener Führung eingeschoben.

Doch weder sein Treffer noch der verwandelte Elfmeter von Marvin Pourié reichte den Emsländern für einen Heimsieg. "Was uns nach hinten raus gefehlt hat, war der Mut, abgewehrten Bällen auch zu folgen und das letzte Drittel zu räumen", bilanzierte Krämer auf der Pressekonferenz nach dem Abpfiff. Stattdessen habe seine Mannschaft verwaltet und gehofft, das Ergebnis irgendwie über die Zeit zu bringen.

Krämer sieht positive Entwicklung

Mit der Leistung seiner Elf war der 55-Jährige dennoch zufrieden. "Wir wollten dem Gegner zuhause vor unseren Zuschauern das Positionsspiel nehmen und nicht dem Ballbesitz von Viktoria hinterherlaufen. Das hat über weite Strecken vernünftig funktioniert", lobte Krämer und deutete auf eine positive Entwicklung. "Wir werden immer besser. Und mutiger im Pressing. Wir müssen jetzt lernen, die Spiele auch zu Ende zu bringen."

Dazu hat der SVM zum Auftakt des 10. Spieltags die nächste Gelegenheit. Nach der Länderspielpause geht es am Freitag, 30. September (19 Uhr, LIVE! bei kicker), auswärts gegen den krisengebeutelten Absteiger Erzgebirge Aue.