Meppen setzt das Mannschaftstraining bis Montag aus

Beim SV Meppen grassiert das Coronavirus. Nach weiteren positiven Testergebnissen und Spielern mit Symptomen sagte der Drittligist das Mannschaftstraining für diese Woche ab.

Der SV Meppen reagiert auf die zahlreichen Coronafälle innerhalb der Mannschaft und setzt das Mannschaftstraining bis Montag aus. Nachdem die Emsländer bereits beim 0:0 gegen Magdeburg aufgrund von zahlreichen Corona-Infektionen, Sperren und Verletzungen mit dem letzten Aufgebot antraten, kamen am Dienstag noch drei weitere positive Testergebnisse hinzu.

Des Weiteren zeigten zwei Akteure am Mittwoch Symptome, sodass die Verantwortlichen des Drittligisten entschieden, "bis zum kommenden Montag kein Mannschaftstraining durchzuführen".

Nächstes Pflichtspiel am 1. April gegen Wehen Wiesbaden

Der SVM hofft, dass durch die Maßnahme die Infektionskette unterbrochen wird und sich möglichst viele Spieler am Montag gesund auf dem Trainingsplatz zurückmelden. Nachdem der Drittligist schon gestern das für Samstag geplante NFV-Pokal beim Regionalligisten VfV Borussia 06 Hildesheim abgesagt hatte, bleibt den Meppenern bis zu ihrem nächsten Pflichtspiel noch etwas Zeit. Erst am 1. April gastiert der SV Wehen Wiesbaden in der Hänsch-Arena.