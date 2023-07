Meppen "macht Schritt aus dem Tief", verliert aber Wessels

War das ein rasanter Stimmungsumschwung im Emsland. Der SV Meppen benötigte beim Regionalliga-Start gegen die SV Drochtersen/Assel gerade drei Minuten, um aus einem ausgewachsenen Kater die beste Feiertagslaune zu machen.

Die deftige 0:8-Niederlage im letzten Testspiel in Rödinghausen sechs Tage zuvor hatte bei vielen Anhängern für ganz schlechte Laune und viele Zweifel gesorgt. "Es war eine ganz beschissene Vorbereitung, besonders zum Abschluss dieses 0:8. Es war noch in den Köpfen", beschreibt der 24-jährige Mannschaftskapitän Jonas Fedl die Situation vor dem Anpfiff am Freitagabend.

Doch schon in der dritten Minute waren die Köpfe frei, gelüftet vom Torjubel auf dem Platz und auf den Rängen. Willi Evseev, mit 31 Jahren ältester und erfahrenster Spieler im Kader, überlistete den zu weit vor dem Gehäuse postierten Gästekeeper Patrick Siefkes mit einem Schuss aus gut 40 Metern. "Schön, dass es geklappt hat", lautete der knappe Kommentar des Schützen. Der Treffer Marke "Tor des Monats" sorgte für ausgelassene Stimmung auf den Rängen.

"Wir sind in dieses Spiel gegangen und haben gesagt, wir fighten, wir laufen, wir gehen in die Zweikämpfe, wir hauen alles raus. Dafür steht der SV Meppen, das wollen die Fans im Stadion sehen", erklärte Fedl die trotzige Reaktion des neu formierten Teams auf dem Feld. "So haben wir einen Schritt aus dem Tief gemacht", erklärte Trainer Ernst Middendorp.

Wessels fällt lange aus

Der 64-Jährige hatte die jüngste Meppener Mannschaft der vergangenen Jahre nominiert. In der Startfelf standen vier Spieler, die gerade 18 oder 19 Jahre alt sind. Und sie fügten sich richtig gut ein. Der Trainer bescheinigte ihnen Herz und Leidenschaft. Die offensiven Luca Prasse und Lukas Eixler durften in der vergangenen Saison schon Drittliga-Erfahrung sammeln. Felix Golkowski führte sich im zentralen defensiven Mittelfeld mit einer rasanten Grätsche wirkungsvoll ein. Niclas Wessels ging als Rechtsverteidiger keinem Duell aus dem Weg. Pech für den 18-Jährigen: Er schied nach einem Zweikampf nach gut einer Stunde verletzt aus. Diagnose: Schienbeinbruch.

Middendorp fand den Charakter seiner Mannschaft, gerade nach dem vorausgegangenen 0:8-Debakel "einfach phänomenal". Mit höchstem Einsatz und guten Kombinationen verpassten es die Emsländer, ihre Führung im ersten Durchgang auszubauen. Chancen waren da.

Nach der Pause kam der Gast besser ins Spiel. "Da hätten wir weiter Druck machen müssen", sagte Fedl, der mit Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt werden musste. Fußballerisch war noch Luft nach oben. Doch in den entscheidenden Szenen war Torwart Bennet Schmidt zu Stelle. Der 23-Jährige hielt den Dreier mit mehreren starken Reaktionen fest.

Es sei einfach geil gewesen, vor so einer Kulisse zu spielen, erklärte Schmidt. 6.095 Zuschauer waren gekommen, deutlich mehr als der Drittliga-Absteiger erwartet hatte.