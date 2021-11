Meppen im Höhenflug: "Der Erfolg ist nur gemietet"

In der vergangenen Saison sportlich abgestiegen - jetzt mit dem Ligaverbleib als Rückenwind auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Wo liegen die Gründe für den unerwarteten Höhenflug des SV Meppen?

Die Planungen waren schon auf die Regionalliga ausgerichtet, doch der Lizenzentzug des KFC Uerdingen rettete den SV Meppen im vergangenen Sommer. Die unverhoffte Chance packen die Emsländer derzeit am Schopfe: Tabellenplatz 3 - die beste Platzierung seit dem Aufstieg 2017 steht nach 15 Spielen zu Buche.

"Es kommen viele Sachen zusammen", hat auch Abwehrchef Steffen Puttkammer keine einfache Erklärung für den Aufschwung. Die Rettung nach dem Saisonende bietet einen Ansatz. Spieler, Trainer und Vorstand wollen beweisen, dass sie es besser können. "Das macht schon ein paar Prozent mehr aus", sagt der 33-Jährige. Dieses Negativerlebnis wolle niemand mehr.

Klare Verbesserungen in allen Bereichen

Mit Ausnahme des Saisonstarts in Halle (1:3) und bei der 0:5-Niederlage in Mannheim brachten die Emsländer die Basics auf den Platz. Der Einsatz passt, das Umschaltspiel ist ligaweit be- und anerkannt. "Jeder knallt sich für jeden rein", sagt Puttkammer. Wichtig in der seiner Meinung nach ausgeglichensten Liga, in der Kleinigkeiten entscheiden.

Der SV Meppen war anfällig bei Standards, hat nachjustiert, kassiert jetzt nach ruhenden Bällen weniger Gegentore. "Aus dem Spiel heraus lassen wir wenig zu", sagt Puttkammer. Vorn erarbeitet sich das Team viele Chancen, hat aber in der Verwertung noch Luft nach oben.

Die Mannschaft hat an Qualität gewonnen, das verbessert auch die Einzelspieler. Beispiel: Kapitän Luka Tankulic befindet sich in Top-Form. Er kann sich auf die Mitspieler verlassen, "kann ganz anders in die Situationen gehen", weiß Puttkammer. Die Doppelsechs mit den im Sommer gekommenen David Blacha und Ole Käuper gibt dem SVM-Gefüge Stabilität. Doch selbst als beide in Wiesbaden fehlten, reichte es zum Sieg.

"Wenn man nur einen Schritt weniger macht, verliert man"

Trainer Rico Schmitt verfügt über einen großen Kader mit enormer Tiefe. "Jeder hat Ansprüche, gibt Gas und ist da, wenn er gebraucht wird", erklärt Puttkammer. "Ich habe das Gefühl, dass wir es einander gönnen." Das zeigt das gemeinsame Freudentänzchen der Angreifer Richard Sukuta-Pasu und Serhat Koruk nach dem Siegtreffer gegen Türkgücü.

Die Meppener bleiben auch nach drei Siegen in Serie demütig. "Der Erfolg ist nur gemietet", zitiert ein zufriedener Puttkammer den deutschen Bundestrainer Hansi Flick. Die Spieler wissen, was sie dafür investieren müssen. "Wenn man nur einen Schritt weniger macht, verliert man."