Meppen gibt Spit an Lotte ab

Lars Spit wird den SV Meppen verlassen und in die Regionalliga West zu Aufsteiger Sportfreunde Lotte wechseln. Für die Emsländer schoss der 25-jährige Angreifer in der abgelaufenen Saison 3 Tore in 24 Regionalliga-Spielen. In Lotte setzt man auch stark auf Spits Fähigkeiten als Vorlagengeber.