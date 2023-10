Meppen gewinnt Emsland-Duell - Spektakel in Kiel: Traumtor aus 40 Metern

In der Regionalliga Nord gelang dem SV Meppen ein 3:0 in Spelle-Venhaus. Der TSV Havelse gewann bei Weiche Flensburg, während Holstein Kiel II und der Eimsbütteler TV ein Torfeuerwerk zündeten. Am Abend setzte sich die SV Drochtersen/Assel im Krisenduell gegen St. Pauli II durch.

Havelse hält Flensburg unten

Die Gäste aus Havelse waren in der Anfangsphase am Drücker. Ein Treffer sprang dabei aber nicht heraus. Von Weiche war offensiv erst einmal nichts zu sehen. Nach 20 Minuten näherte sich dann auch die Heimelf erstmals an, Hartmann verzog aus 18 Metern allerdings knapp. Dennoch waren die Gastgeber nun besser im Spiel, wenngleich die Garbsener weiterhin mehr Ballbesitz verbuchten. Dementsprechend nicht unverdient war die TSV-Führung in der 35. Minute durch Langfeld, der ein Abstimmungsproblem der Flensburger Hintermannschaft mit dem 1:0 bestrafte. Vor der Pause dann die nächste Möglichkeit für Langfeld, der nach einem Konter das 2:0 verpasste. Der zweite Durchgang verlief ähnlich. Havelse kontrollierte die Partie und legte in der 59. Minute verdient nach. Tasky stand nach einem Freistoß goldrichtig und hämmerte die Kugel nach einem missglückten Klärungsversuch trocken in die Maschen. Weiche war nun zum Handeln gezwungen. Es dauerte jedoch bis zur 72. Minute, bis die Gastgeber erstmals nach dem 0:2 für Gefahr sorgten. Cornils zimmerte den Ball aus 18 Metern an den Querbalken. Kurz darauf vergab Langfeld die Vorentscheidung, Behrmann rettete für seinen bereits geschlagenen Torhüter (75.). Zwei Minuten später zappelte der Ball im Tor. Hoppe feuerte kurz vor dem Strafraum ab und traf sehenswert in den Knick - 1:2. Bis zum Ende kamen beide noch zu der ein oder anderen Gelegenheit, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. Letztlich ein verdienter Auswärtserfolg des TSV Havelse, der die Partie lange Zeit kontrollierte. Der SC Weiche Flensburg wachte derweil zu spät auf.

Spelle-Venhaus lässt zu viele Chance aus

Auf den SC Spelle-Venhaus wartete am Samstag das persönliche Highlight des Jahres gegen den SV Meppen. Das Emsland-Duell, das wegen der anhaltenden schlechten Witterungsbedingungen zwischenzeitlich auf der Kippe stand, begann offensiv geführt. Meppens Kapitän Evseev zwang Niemann aus der Distanz nach sechs Minuten bereits zu eine Glanztat. Auf der anderen Seite verfehlte Wranik das Tor nur um Zentimeter (11.). Auch das nächste Brett gehörte das Gastgebern. Kemna eilte nach Zuspiel von Elfert alleine auf das Gehäuse der Gäste, setzte die Kugel aber neben das Tor (20.). Das sollte sich wenig später rächen. Janssen kam im Strafraum an den Ball, wurde nicht ausreichend attackiert und traf aus zehn Metern kompromisslos zur Gästeführung (26.). Spelle-Venhaus spielte weiter mutig nach vorne, kam immer wieder zu Abschlüssen, belohnte sich für den engagierte Auftrifft aber nicht. Auch im zweiten Durchgang war es ein völlig offenes Spiel. Elfert und Kemna ließen nach einer Stunde die nächste gute Doppelchance fahrlässig liegen. Popov verzog Sekunden später ebenfalls knapp. Meppen dagegen nutzte seine Möglichkeiten. Janssen sprang ein Evseev-Schuss vor die Füße, der Torschütze zum 1:0 legte noch einmal für Schepp quer, der zur Vorentscheidung verwandelte (66.). Ungeachtet des Meppeners 2:0 blieb das Spiel ausgeglichen. Bei Spelle wollte der Ball trotz weiterer aussichtsreicher Abschlusschancen partout nicht ins Tor. In der Nachspielzeit erzielte Golkowski nach einem Konter noch den 3:0-Endstand aus Sicht der Gäste.

Torfestival zwischen Kiel II und ETV

Ein 5:3-Spektakel lieferten sich am Samstag Holstein Kiel II und der Eimsbütteler TV. Dabei wäre für den Aufsteiger gerade in den Anfangsminuten deutlich mehr dringewesen. Tewolde (2.) traf zunächst nur den Pfosten. Fehler nutzte derweil auf der anderen Seite nach Voß-Zuspiel die erste Kieler Gelegenheit aus der Nahdistanz zur Führung (6.). Kurz darauf hatte der ETV die nächste gute Chance. Akyol schoss einen Handelfmeter jedoch daneben (10.). Besser machte es wiederum Fehler, der mit einem platzierten Schuss ins linke Eck erneut Sieger gegen ETV-Schlussmann Weber blieb (16.). Nun wurde die Partie ruhiger. Bis zum nächsten Treffer dauerte es bis zur 66. Minute. Akyol, im ersten Durchgang noch tragische Figur, traf zum Anschluss. Die Jungstörche antworteten mit einem Doppelpack prompt. Sohn stellte keine 60 Sekunden später den alten Abstand wieder her. Fehler sorgte mit einem verwandelte Elfmeter nach Foul an Sohn für die Vorentscheidung (70.). In den Schlusssekunden der Begegnung überschlugen sich die Ereignisse schließlich noch einmal. Erst gelang Karim das 2:4 (90.), Kiel-Joker Wansiedler düpierte Sekunden später Weber mit einem Traumtor aus 40 Metern (90.+1), ehe Bär für den 3:5-Endstand aus Gästesicht sorgte (90.+3).

Drochtersen/Assel jubelt dank Blitz-Doppelschlag

Nach vier sieglosen Ligapartien in Serie hat die kriselnde SV Drochtersen/Assel mal wieder ein Spiel gewonnen. Gegen die Zweitliga-Reserve des FC St. Pauli feierte die Spielvereinigung einen 2:0-Erfolg und baute sich damit ein gesundes Polster zu den garantierten Abstiegsplätzen auf. Drochtersen erwischte einen absoluten Traumstart in die Partie. Schläfrige Gäste leisteten dabei aber tatkräftige Unterstützung. St. Pauli hatte kaum einen Fuß auf den Rasen gebracht, da lag die Elf von Elard Ostermann schon mit 0:2 zurück. Binnen weniger Sekundenschläge hatten Steinmann (8.) und Sattler (9.) den Hausherren eine komfortable Führung herausgeschossen, die für den Rest des Spiels Bestand haben sollte. St. Pauli schien in der Folge zwar wie wachgeküsst von dem frühen Doppelschlag und bemühte sich, fand in der Offensive an diesem Nachmittag aber nicht die nötige Zielstrebigkeit, um Drochtersen die drei Punkte noch einmal streitig zu machen. Die dunklen Wolken über dem Sportgelände der SV D/A verziehen sich also allmählich und haben schon ihr neuestes Ziel ausfindig gemacht. Bis zum rund eine Stunde Fahrtzeit entfernten Kiez, wo der kleine FC St. Pauli nun schon die dritte Niederlage am Stück kassiert und sogleich nur eines der letzten sieben Partien für sich entschieden hat, ist es nicht allzu weit.