Frommann patzt doppelt: Wiesbaden feiert souveränen Auswärtssieg in Meppen

Beim 4:0-Auswärtssieg lieferte Wurtz den sehenswerten Startschuss für Wiesbaden, ehe Comebacker und Debütant Frommann für Meppen zweimal unverhofft ins Rampenlicht trat. Meppen ist nunmehr seit neun Spielen sieglos.

Meppens Coach Rico Schmitt, der seinen Vertrag jüngst verlängert hatte, setzte nach dem 0:0 beim 1. FC Magdeburg auf sechs neue Akteure - ausschlaggebend dafür waren mehrere Verletzte und einige Corona-Ausfälle. Zwischen den Pfosten feierte Frommann sein Comeback nach circa zehnmonatiger Verletzungspause und ersetzte Harsman (Quarantäne). Außerdem machten Kugland, Hinnenkamp, Piossek, Dombowka und Feigenspan Platz für Ballmert, Bünning, Fedl, Bähre und Faßbender.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski brachte im Vergleich zur 1:2-Niederlage bei Viktoria Köln vier frische Kräfte in die Startelf: Mrowca, Gürleyen, Kempe und Nilsson wurden von Stanic, Mockenhaupt, Fechner und Sliskovic ersetzt.

Wurtz' direkter Freistoß zum 1:0

Den besseren Start erwischten eigentlich die angeschlagenen Hausherren und setzten mit Tankulics Kopfball das erste Ausrufezeichen der Partie (6.). Stritzel parierte aber diesen Hochkaräter. Stattdessen ging der SVWW kurze Zeit später sehenswert in Führung: Wurtz zirkelte einen Freistoß vom Strafraumrand platziert über die Mauer in die linke untere Ecke (11.). Frommann streckte sich beim platzierten Abschluss vergeblich.

Nach dem frühen Gegentor schüttelte sich der SVM und gewann etwas mehr Vertrauen ins eigene Spiel. Erstmals geprüft wurde Stritzel dann nach Hemleins direkter Ecke, die der Schlussmann aber über den Querbalken lenkte (29.), ehe Meppen einen groben Fehler im Wiesbadener Spielaufbau nicht zum Ausgleich verwerten konnte (34.) und auch mit einem Freistoß aus 17 Metern am schier unüberwindbaren Keeper des SVWW scheiterte (39.).

Goppel schockt Meppen vor der Pause

Vor der Pause ging dem SVM dann der Zugriff wieder abhanden und Wiesbaden riss die Kontrolle an sich: Nachdem Bünning Sliskovics Abschluss noch in letzter Sekunde per Rettungsaktion klärte (43.), wurde Meppen vor der Pause eiskalt erwischt: Wiesbaden vollstreckte einen Konter über Wurtz, der Brumme wunderbar in Szene setzte, der wiederum Goppel fand. Dieser schloss den blitzsauberen Konter zum 2:0 konsequent ab (45.+1).

Frommanns Patzer führen zu weiteren Gegentreffern

Nach der Pause gab es zwar ein leichtes Aufbäumen des SVM, doch Großchancen waren auf Seiten der Emsländer Fehlanzeige. Somit verteidigte Wiesbaden den Vorsprung und setzte in der Folge auf schnelles Umschaltspiel. Obwohl sich fast alles vor dem Wiesbadener Tor abspielte, richteten sich die Blicke plötzlich auf Frommann: Der Keeper patzte und ließ Brummes harmlosen Abschluss durch die eigenen Beine rutschen (64.).

Mit Anbruch der Schlussphase hatte Meppen dann Glück, dass Schiedsrichter Tom Bauer bei Iredales vermeintlichem Treffer auf Abseits entschied (68.), nachdem die Mannschaft von Rico Schmitt sinnbildlich ins offene Messer gelaufen war. Wiesbaden blieb unbeirrt, spielte die Führung souverän runter und nutzte einen weiteren Patzer Frommanns, der bei einem langen Ball ins Leere flog, zum 4:0-Endstand. Joker Iredale stach doch noch (80.).

Meppen hat aufgrund des annulierten Spiels gegen Türkgücü München kommende Woche spielfrei und empfängt am 16. April (14 Uhr) Borussia Dortmund II. Der SV Wehen Wiesbaden empfängt bereits am Samstag zuvor, den 9. April, um 14 Uhr Eintracht Braunschweig.