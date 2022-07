Oldenburg deklassiert Meppen im Landespokal

Während der VfL Osnabrück die Hürde Drochtersen/Assel im Landespokal Niedersachsen nehmen konnte, scheiterte Meppen zu Hause krachend.

Meppen am Boden: Max Wegner und Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg) jubeln nach dem 0:2. IMAGO/Werner Scholz

Überraschend hoch mit 0:5 verlor der SV Meppen den Drittliga-Vergleich im Landespokal mit Aufsteiger VfB Oldenburg. Vor 5949 Zuschauern kassierten die Emsländer damit einen herben Rückschlag, nachdem sie zum Saisonstart im Kampf um Punkte beim VfB noch ein 1:1 geholt hatten.

Die Schlappe bahnte sich frühzeitig an - Bookjans traf nach Brand-Vorarbeit zum 0:1 (4.). Schon nach einer Viertelstunde legte Kapitän Wegner nach einem Patzer von Ballmert zum 2:0 nach. Starke auf Wegner, nur zwei Zeigerumdrehungen später stand es 0:3 (17.). Bis zur Pause verzeichnete Meppen noch eine Blacha-Chance, kam aber nicht mehr auf die Anzeigentafel.

Harsmann patzt beim 0:4

Joker Manske ließ kurz nach Wiederanpfiff zwei Großchancen liegen, auch weitere Gelegenheiten blieben ungenutzt. Oldenburg überstand diese kritische Phase und schlug nach 65 Minuten eiskalt zu: SVM-Schlussmann Harsmann verlor nach einem Rückpass die Kugel, am Ende musste Plautz nur noch abstauben. Am Ende stellte Ifeadigo (83.) den Endstand her. Meppen ist damit früh raus aus dem Landespokal. Oldenburg trifft nun auf den BSV Rehden.

Osnabrück gelingt Revanche

Nach zweimaligem Scheitern am SV Drochtersen/Assel (2018 und 2019) hat sich der VfL Osnabrück am Mittwoch beim Regionalligisten revanchiert und mit 2:0 gewonnen. Eine engagierte Startphase krönte Simakala volley zum 0:1 (2.) und hielt den SV lange Zeit erfolgreich vom Tor fern.

Spielinfo Stadion Hänsch-Arena Spielinfo Anstoß 27.07.2022, 19:30 Uhr Stadion Hänsch-Arena Meppen

Routinier Tesche erhöhte Sekunden vor dem Pausenpfiff per Kopf auf 2:0 und stellte die Weichen auf Sieg. Im zweiten Durchgang ließ die Scherning-Elf nichts mehr anbrennen, die nun im Viertelfinale auf den VfV Hildesheim trifft.